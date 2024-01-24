У РФ будуть конфісковувати майно та активи громадян, які засуджують війну проти України

У Росії придумали, як стримати та змусити замовкнути антивоєнну опозицію.

22 січня Держдума РФ обговорювала законопроєкт про арешт фінансових активів, включно з майном, у росіян, які відкрито критикують російську армію та “спеціальну військову операцію”.

Про це повідомляють у зведенні розвідки Британії за 24 січня.

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– За останній місяць деяких відомих російських письменників і музикантів засудили за критику війни, – йдеться у повідомленні.

Закон про “іноагентів”

У розвідці нагадали про ухвалені у 2022 році поправки до російського закону “про іноземних агентів”, який уже давно використовується для репресій проти опонентів кремлівського режиму.

За даними російського моніторингового агентства з прав людини ОВД-інфо, у 2023 році 217 осіб та організацій були визнані “іноземними агентами”. Станом на 3 листопада 2023 року, за даними Міністерства юстиції Росії, загальний список “іноземних агентів” становив 707 осіб.

Цей нещодавній законопроєкт у поєднанні із заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, має на меті повністю обмежити критику війни, зазначають у британській розвідці.

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