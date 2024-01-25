Байден просить Конгрес розблокувати продаж F-16 Туреччині – ЗМІ

Президент США Джо Байден направив лідерам ключових комітетів Конгресу листа, в якому повідомив про свій намір розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині, як тільки Анкара остаточно затвердить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами американського чиновника, у листі президент закликає схвалити продаж “без зволікань”.

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Перед цим Білий дім надіслав конгресменам листа із закликом схвалити продаж Туреччині F-16 і модернізаційних комплектів на суму 20 мільярдів доларів, повідомили агентству чотири джерела, знайомі з питанням.

Зазначено, що затримка з ратифікацією заявки Швеції на членство в Альянсі з боку Анкари була головною перешкодою для отримання схвалення на угоду.

23 січня Великі національні збори Туреччини після чотиригодинних дебатів ратифікували вступ Швеції до НАТО – майже через два роки після подання заявки зі Стокгольма.

Джерело : Reuters

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