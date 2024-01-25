Британська розвідка розповіла, яку проблему Путін намагатиметься вирішити до виборів

Скорочення витрат на ЖКГ після повномасштабного вторгнення в Україну призвело до масових відключень тепла та електрики на території РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначено, що за останні місяці збої з опаленням сталися в 16 населених пунктах Росії.

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– Ці аварії на тлі мінусових температур є розширенням існуючої проблеми, що мучила російські міста і селища десятиліттями, але, ймовірно, стала більш гострою через російську політику воєнного часу, – йдеться у повідомленні.

Росія регулярно надає пріоритет військовим витратам, а не інвестиціям в загальну громадську інфраструктуру, особливо після початку війни.

Багатьом регіональним урядам РФ запропонували фінансувати місцеві добровольчі формування, що, ймовірно, призвело до перенапруження їхніх бюджетів і необхідності певного скорочення витрат на утримання інфраструктури.

Крім того, мобілізація, ймовірно, призвела до дефіциту робочої сили в усіх галузях промисловості, включаючи кваліфікованих інженерів-теплотехніків і сантехніків.

Російський диктатор Володимир Путін доручив міністру з надзвичайних ситуацій Олександру Куренкову забезпечити постачання мешканців теплом та електрикою.

– Вирішення цієї проблеми, ймовірно, є ключовим завданням Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії, – додають у британському відомстві

13 січня у низці міст Ростовської та Липецької областей Росії стався блекаут – без електрики, води та опалення залишилися десятки будинків.

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