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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Президент Туреччини затвердив ратифікацію членства Швеції в НАТО

Президент Туреччини затвердив ратифікацію членства Швеції в НАТО
Фото: Факти ICTV

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно затвердив рішення парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції в НАТО.

Про це повідомляється в офіційному віснику Туреччини. Закон про затвердження ратифікації Протоколу про приєднання Швеції до НАТО набув чинності після публікації.

Ратифікація членства Швеції В НАТО

Вдень 23 січня парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, усунувши ще одну перешкоду на шляху для розширення Організації Північноатлантичного договору.

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– Ратифікацію Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору, підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки, – йдеться в документі.

Угорщина залишається єдиною країною, який ще досі не ратифікувала приєднання Швеції до НАТО.

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Джерело: Anadolu
НАТО, Реджеп Ердоган, Туреччина, Угорщина, Швеція
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