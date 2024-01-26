Президент Туреччини затвердив ратифікацію членства Швеції в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно затвердив рішення парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції в НАТО.
Про це повідомляється в офіційному віснику Туреччини. Закон про затвердження ратифікації Протоколу про приєднання Швеції до НАТО набув чинності після публікації.
Ратифікація членства Швеції В НАТО
Вдень 23 січня парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, усунувши ще одну перешкоду на шляху для розширення Організації Північноатлантичного договору.
– Ратифікацію Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору, підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки, – йдеться в документі.
Угорщина залишається єдиною країною, який ще досі не ратифікувала приєднання Швеції до НАТО.