Де розташований Техас, що відомо про штат та його населення

Техас – один зі штатів у США. Де розміщений Техас та яке має розташування на карті світу – читайте у нашому матеріалі детальніше про розташування Техасу та кількість населення.

Техас: де розташований та кількість населення

Техас другий за чисельністю населення та другий за площею штат США і найбільший серед континентальних штатів.

Географічно він розташований у південно-центральній частині країни.

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Техас межує з мексиканськими штатами Чіуауа, Коауїла, Нуево-Леон, і Тамауліпас на півдні та з американськими штатами Нью-Мексико на заході, Оклахомою на півночі, Арканзасом на північному сході, і Луїзіаною на сході.

Площа Техасу – 696 200 км², це на 10% більше, ніж площа Франції, та майже вдвічі більша, ніж площа Німеччини або Японії.

Населення цього штату швидко зростає через стрімкий наплив мігрантів.

За даними на 2020 рік, у Техасі було зареєстровано 29,1 млн жителів.

Де розташований Техас на карті світу

Південно-східне узбережжя Техасу омивається водами Мексиканської затоки.

По південно-західному кордону штату проходить кордон Сполучених Штатів Америки й Мексики.

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