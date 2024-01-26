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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Держдепі США назвали стратегію перемоги України у війні

держдеп сша Джеймс О'Браєн
Фото: Getty Images

Україна у 2024 році матиме кращі позиції для перемоги у війні завдяки допомозі Сполучених Штатів та Євросоюзу.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн у своєму виступі в аналітичному центрі German Marshall Fund у Вашингтоні.

Він нагадав слова президента Джозефа Байдена, що США допоможуть Україні перемогти. І саме це є стратегічною метою Америки. Для цього потрібне ухвалення Сполученими Штатами фінансової допомоги і ухвалення рішення ЄС про виділення Україні 50 млрд євро. Лідери ЄС мають розглянути це питання на саміті наступного тижня.

Зараз дивляться

Що стосується американської допомоги, то є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові провести голосування.

У США вірять, що до кінця 2024 року Україна стане сильнішою і матиме кращі позиції для визначення свого майбутнього.

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Стратегія перемоги України – наступальна

О’Браєн зауважив, що Росія продовжуватиме свою війну, поки не побачить результатів виборів президента США у листопаді. Тому найближчі місяці війни будуть напруженими.

О’Браєн також відзначив потужні підтримку України за сторони міжнародної коаліції, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб.

Стратегія воєнної кампанії 2024 року є наступальною та буде опиратися на те, що було зроблено у 2023 році: успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України.

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Джеймс О’Браєн також наголосив, що економіка України у 2023 році зростала і очікує такої ж динаміки у цьому році – зростання у межах 5%.

Альтернативні сценарії для України

На випадок, якщо допомогу Україні в Конгресі не проголосують, Джеймс О’Браєн зауважив, що не буде говорити можливий план Б.

Він все ж вірить, що голосування таки відбудеться. Адже всі усвідомлюють важливість термінового ухвалення рішень.

Раніше речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Росія зазнала невдачі у своїх планах і вже не зможе захопити Київ. Війна зараз складається не на користь Росії.

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Держдеп США, США
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