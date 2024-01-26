У Південній Кореї спалахнув скандал через сумку Dior дружини президента

У Південній Кореї спалахнув скандал навколо першої леді Кім Кеон Хі, яка нібито отримала у подарунок дороговартісну сумку від бренду Dior і так порушила місцеве законодавство про незаконну винагороду.

Це ставить під загрозу кар’єрні амбіції президента Юн Сок Йоля та перспективи його партії на виборах, запланованих на квітень 2024 року.

Що сталося

Минулого року на YouTube-каналі Голос Сеула було оприлюднено відео, де чоловік на ім’я Чой Дже Йон подарував першій леді Південної Кореї сумку Christian Dior. Ці кадри він зробив таємно за допомогою вбудованої в годинник відеокамери.

Зараз дивляться

На відео можна побачити, як Чой зайшов до магазину, щоб придбати сумку з телячої шкіри. На чеку вказана її вартість – 3 млн вон (близько $2,2 тис.). Потім Чой прийшов до компанії Covana Contents, яка належить першій леді.

Там Чой зустрівся з Кім Кеон Хі, яка запитала його, чому він продовжує приносити їй речі. Місцеві видання стверджують, що нібито сумку подаровано першій леді у вересні 2022 року.

На кадрах не видно, як Кім прийняла подарунок. Проте місцева газета з посиланням на адміністрацію президента підтвердила отримання сумки. Там заявили, що вона нібито використовується та зберігається як власність уряду.

Що відомо про скандал

Скандал за участі першої леді Південної Кореї спалахнув лише за три місяці до парламентських виборів. Політичні конкуренти президента Йоля та його партії намагаються скористатися цією ситуацією, щоб нашкодити рейтингам.

Південнокорейське законодавство забороняє державним посадовцям або подружжю приймати подарунки на суму понад один мільйон вон за раз або на три млн вон за підсумками фінансового року.

Джерело : BBC

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.