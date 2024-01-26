Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Південній Кореї спалахнув скандал через сумку Dior дружини президента

У Південній Кореї спалахнув скандал через сумку Dior дружини президента
Фото: Getty Images

У Південній Кореї спалахнув скандал навколо першої леді Кім Кеон Хі, яка нібито отримала у подарунок дороговартісну сумку від бренду Dior і так порушила місцеве законодавство про незаконну винагороду.

Це ставить під загрозу кар’єрні амбіції президента Юн Сок Йоля та перспективи його партії на виборах, запланованих на квітень 2024 року.

Що сталося

Минулого року на YouTube-каналі Голос Сеула було оприлюднено відео, де чоловік на ім’я Чой Дже Йон подарував першій леді Південної Кореї сумку Christian Dior. Ці кадри він зробив таємно за допомогою вбудованої в годинник відеокамери.

Зараз дивляться

На відео можна побачити, як Чой зайшов до магазину, щоб придбати сумку з телячої шкіри. На чеку вказана її вартість – 3 млн вон (близько $2,2 тис.). Потім Чой прийшов до компанії Covana Contents, яка належить першій леді.

Там Чой зустрівся з Кім Кеон Хі, яка запитала його, чому він продовжує приносити їй речі. Місцеві видання стверджують, що нібито сумку подаровано першій леді у вересні 2022 року.

На кадрах не видно, як Кім прийняла подарунок. Проте місцева газета з посиланням на адміністрацію президента підтвердила отримання сумки. Там заявили, що вона нібито використовується та зберігається як власність уряду.

Що відомо про скандал

Скандал за участі першої леді Південної Кореї спалахнув лише за три місяці до парламентських виборів. Політичні конкуренти президента Йоля та його партії намагаються скористатися цією ситуацією, щоб нашкодити рейтингам.

Південнокорейське законодавство забороняє державним посадовцям або подружжю приймати подарунки на суму понад один мільйон вон за раз або на три млн вон за підсумками фінансового року.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Лідер КНДР хоче змінити конституцію і визначити Південну Корею “головним ворогом”
Кім Чен Ин

Джерело: BBC
Південна Корея, парламентські вибори, скандал
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Юнацька зимова Олімпіада: Україна виборола дві медалі, зокрема історичну у скелетоні
Поліна Пуцко
Після скандального відео з журналістами Bihus.Info викликав голову СБУ – Зеленський
У Південній Кореї спалахнув скандал через сумку Dior дружини президента
Скандал довкола Bihus.Info: СБУ розслідує незаконне прослуховування журналістів
СБУ вивіска
КНДР може продати Росії новий тип тактичних керованих ракет – Сеул
Кім Чен Ин і Путін
Зимова юнацька Олімпіада-2024 пройде без білорусів та росіян
У Південній Кореї спалахнув скандал через сумку Dior дружини президента

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь