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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ вербує молодь у Білорусі вступати до своїх військових вишів – ЦНС

російські солдати
Фото: Depositphotos

У райцентрах Білорусі представники ЗС РФ проводять так звані дні відкритих дверей, де громадянам країни пропонують навчання на офіцерів у російських військових вишах.

Такі заходи окупантів спричинені великими втратами серед офіцерів молодшої ланки внаслідок війни проти України, повідомляє Центр національного спротиву.

– Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема білорусів, – пояснили в ЦНС.

Зараз дивляться

Водночас наголошують, що кожному, хто ступить на українську землю, доведеться заплатити за це, незалежно від того, звідки він.

Сили оборони України, що несуть службу у північній операційній зоні, постійно проводять навчання в умовах, максимально наближених до бойових. Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна, але вона може змінитися в будь-який момент, тому українські захисники мають бути готовими дати гідну відсіч.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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білоруські російські військові

Джерело: ЦНС

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