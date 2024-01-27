РФ вербує молодь у Білорусі вступати до своїх військових вишів – ЦНС
У райцентрах Білорусі представники ЗС РФ проводять так звані дні відкритих дверей, де громадянам країни пропонують навчання на офіцерів у російських військових вишах.
Такі заходи окупантів спричинені великими втратами серед офіцерів молодшої ланки внаслідок війни проти України, повідомляє Центр національного спротиву.
– Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема білорусів, – пояснили в ЦНС.
Водночас наголошують, що кожному, хто ступить на українську землю, доведеться заплатити за це, незалежно від того, звідки він.
Сили оборони України, що несуть службу у північній операційній зоні, постійно проводять навчання в умовах, максимально наближених до бойових. Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна, але вона може змінитися в будь-який момент, тому українські захисники мають бути готовими дати гідну відсіч.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ЦНС