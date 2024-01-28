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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

США мають наміри просувати Формулу миру Зеленського – Кірбі

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон просуватиме ініціативи України, закладені у Формулу миру президента Володимира Зеленського.

За його словами, щодо переговорів із Москвою рішення залишається за Києвом, а Сполучені Штати підтримуватимуть ініціативи, які висуває українська сторона.

Він зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван проводили дискусію із президентом Володимиром Зеленським.

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Вони говорили про важливість продовження підтримки України з боку західних партнерів, а також про ситуацію на полі бою.

– У Давосі Зеленський розповів про свою Формулу миру. Так виникла ще одна ідея – спробувати “розкрутити Формулу миру” Зеленського на міжнародному рівні, – наголосив Кірбі.

Формула миру Зеленського

Інфографіка: Факти ICTV

Нагадаємо, Китай може бути залучений до Глобального саміту миру, до якого вже спільно готуються уряди України та Швейцарії.

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Джерело: Голос Америки
Джон Кірбі, Україна-США, Формула миру
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