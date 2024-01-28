Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Базу США в Йорданії атакували дрони: троє військових загинули, ще 20 постраждали

бпла

У ніч проти 28 січня на військову базу США в Йорданії поблизу кордону з Сирією відбулася атака ударних дронів.

Троє американських військових загинули, ще два десятки постраждали.

Це стало першим випадком загибелі солдатів Сполучених Штатів від початку воєнного конфлікту на Близькому Сході, ініційованого терористичним угрупованням ХАМАС.

Зараз дивляться

Трагічний інцидент підтвердили у Білому домі у Вашингтоні.

— Троє американських військовослужбовців, яких ми втратили, були патріотами у найвищому розумінні. Не сумнівайтеся, що ми притягнемо всіх винних до відповідальності в той час і спосіб, які виберемо самі, — сказав президент Джо Байден.

Нагадаємо, США та Ірак незабаром розпочнуть переговори про майбутнє американської військової присутності на іракській території.

Фото: Defense Update

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: CNN
Війна в Ізраїлі, Дрони, Йорданія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США думають над зменшенням поставок зброї в Ізраїль для впливу на операцію в Газі – NBC
Білий дім США
Співробітників звинувачують у співпраці з ХАМАСом: 9 країн призупинили фінансування ООН UNRWA
Єрусалим Ізраїль
Британія запропонувала план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом – FT
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Україна може повернути контроль над небом у 2024-му: Кулеба назвав умови
Винищувачі F-16
Удар дронами по Бериславу: одна людина загинула, ще одну – поранено
Удар з дронів по Бериславу 27 січня 2024

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь