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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Базу США в Йорданії атакували дрони: троє військових загинули, ще 20 постраждали

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У ніч проти 28 січня на військову базу США в Йорданії поблизу кордону з Сирією відбулася атака ударних дронів.

Троє американських військових загинули, ще два десятки постраждали.

Це стало першим випадком загибелі солдатів Сполучених Штатів від початку воєнного конфлікту на Близькому Сході, ініційованого терористичним угрупованням ХАМАС.

Зараз дивляться

Трагічний інцидент підтвердили у Білому домі у Вашингтоні.

— Троє американських військовослужбовців, яких ми втратили, були патріотами у найвищому розумінні. Не сумнівайтеся, що ми притягнемо всіх винних до відповідальності в той час і спосіб, які оберемо самі, — сказав президент Джо Байден.

Нагадаємо, США та Ірак незабаром розпочнуть переговори про майбутнє американської військової присутності на іракській території.

Фото: Defense Update

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Джерело: CNN
Війна в Ізраїлі, Дрони, Йорданія
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