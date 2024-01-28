Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Світ
Потребує перевірки
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Індія відмовляється від зброї РФ, втім збереже тісні стосунки – Reuters

Індія
Фото: Unsplash

Індія планує відмовитися від свого найбільшого постачальника зброї – Росії, після того як її здатність постачати боєприпаси та запчастини була обмежена через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на  власні джерела.

Як зазначають журналісти, Індія повинна діяти обережно, щоб не підштовхнути Москву ближче до Китаю.

Зараз дивляться

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія постачала 65% зброї, закупленої Індією на суму понад 60 мільярдів доларів, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

– Ми навряд чи підпишемо будь-яку велику військову угоду з Росією. Це була б червона лінія для Вашингтона, – сказав експерт дослідницького центру New Delhi Observer Research Foundation Нандан Уннікрішнан. 

Міністерства закордонних справ і оборони Індії та Росії не відповіли на запити Reuters щодо коментарів. 

Співпраця Індії та США

Індія планує витратити майже 100 мільярдів доларів на оборонні замовлення протягом наступного десятиліття, заявив її міністр оборони.

Минулого року Індія та Сполучені Штати підписали угоду щодо General Electric, відкриває нову вкладку виробляти в Індії двигуни для живлення своїх винищувачів, що є першою такою поступкою США не-союзнику.

Вони також планують прискорити технологічне співробітництво та спільне виробництво в різних сферах, починаючи від повітряних боїв і закінчуючи розвідкою.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Китай, Індія і Бразилія визнали Росію агресором у резолюції ООН
Індія відмовляється від зброї РФ, втім збереже тісні стосунки – Reuters

Індія, Зброя, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З-під купола валить сірий дим. У центрі Москви горить Театр сатири
Індія відмовляється від зброї РФ, втім збереже тісні стосунки – Reuters
Напади на військкомати в РФ пов’язані з недовірою до слів Путіна про мобілізацію – британська розвідка
коктейль молотова
У Червоному морі єменські хусити атакували танкер із російською нафтою – Bloomberg
танкер нафта
Росія планує воювати щонайменше ще 3-4 роки – The Telegraph
російські окупанти у Криму
Кіберудар по ворогу: ГУР знищило всю базу компанії, яка працювала на промисловість РФ
Хакери

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь