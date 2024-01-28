Індія відмовляється від зброї РФ, втім збереже тісні стосунки – Reuters

Індія планує відмовитися від свого найбільшого постачальника зброї – Росії, після того як її здатність постачати боєприпаси та запчастини була обмежена через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Як зазначають журналісти, Індія повинна діяти обережно, щоб не підштовхнути Москву ближче до Китаю.

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За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія постачала 65% зброї, закупленої Індією на суму понад 60 мільярдів доларів, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

– Ми навряд чи підпишемо будь-яку велику військову угоду з Росією. Це була б червона лінія для Вашингтона, – сказав експерт дослідницького центру New Delhi Observer Research Foundation Нандан Уннікрішнан.

Міністерства закордонних справ і оборони Індії та Росії не відповіли на запити Reuters щодо коментарів.

Співпраця Індії та США

Індія планує витратити майже 100 мільярдів доларів на оборонні замовлення протягом наступного десятиліття, заявив її міністр оборони.

Минулого року Індія та Сполучені Штати підписали угоду щодо General Electric, відкриває нову вкладку виробляти в Індії двигуни для живлення своїх винищувачів, що є першою такою поступкою США не-союзнику.

Вони також планують прискорити технологічне співробітництво та спільне виробництво в різних сферах, починаючи від повітряних боїв і закінчуючи розвідкою.

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