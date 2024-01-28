Співробітників звинувачують у співпраці з ХАМАСом: 9 країн призупинили фінансування ООН UNRWA

На сьогодні дев’ять країн-донорів призупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA).

Як повідомляє Радіо Свобода, 26 січня США застосували цей захід. До Штатів приєдналися також Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія, Фінляндія, Австралія та Канада.

Країни заявили, що не виділятимуть кошти UNRWA до отримання результатів розслідування можливої причетності співробітників агентства ООН до нападу терористичної організації ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року.

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Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав серйозність висунутих на адресу UNRWA підозр, але закликав міжнародну спільноту забезпечити продовження гуманітарної роботи агентства що надає допомогу людям в секторі Гази.

Він попередив, що через брак фінансування UNRWA буде змушене скоротити допомогу більш ніж двом мільйонам палестинців у Газі вже в лютому.

Гутерріш наголосив, що нині у Газі серйозна гуманітарна криза. За його словами, чверть населення там вмирає від голоду, оскільки бойові дії та ізраїльські обмеження перешкоджають постачанню гуманітарної допомоги на цю територію.

Що цьому передувало

Як повідомляє The Guardian, агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) почало розслідування щодо кількох співробітників, яких звинувачують в участі у нападі терористів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

– Влада Ізраїлю надала UNRWA інформацію про ймовірну причетність кількох співробітників UNRWA до жахливих нападів на Ізраїль 7 жовтня, – заявив генеральний комісар агентства Філіп Лаццаріні.

Він додав, щоб підтримати здатність агентства доставляти гуманітарну допомогу, було прийнято рішення негайно розірвати контракти з цими співробітниками та розпочати розслідування задля “невідкладного встановлення істини”.

Державний департамент США заявив, що не надаватиме додаткового фінансування агентству, доки звинувачення не розглянуть.

– Вашингтон надзвичайно стурбований твердженнями про те, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетні до терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, – заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Лаццаріні не розкрив ані кількість співробітників, ймовірно причетних до нападів, ані характер їхньої передбачуваної участі.

Водночас він сказав, що “будь-який співробітник UNRWA, який брав участь у терористичних актах”, буде притягнутий до відповідальності, зокрема через кримінальне переслідування.

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