США думають над зменшенням поставок зброї в Ізраїль для впливу на операцію в Газі – NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість використання продажу зброї Ізраїлю як важеля тиску, щоб переконати уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу дослухатися до давніх закликів Вашингтона скоротити масштаби військового наступу в секторі Газа.

Про це пише NBC News із посиланням на трьох чинних американських чиновників і одного колишнього.

Як пише видання, за вказівкою Білого дому Пентагон вивчає, яку зброю, запитану Ізраїлем, може бути використано як важіль тиску, повідомили джерела. За їхніми словами, жодних рішень ухвалено не було.

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За даними джерел, ізраїльські чиновники продовжують просити адміністрацію про надання більшої кількості зброї, включно з великими авіабомбами, боєприпасами і засобами ППО.

Джерела також стверджують, що після того, як кілька тижнів тривали приватні прохання адміністрації, які принесли менше результатів, ніж хотілося б Білому дому, США розглядають можливість сповільнення або призупинення поставок у надії, що це змусить ізраїльтян вжити заходів, наприклад, відкрити гуманітарні коридори, щоб надати більше допомоги палестинському цивільному населенню.

Серед зброї, яку США обговорювали як важіль впливу, – 155-міліметрові артилерійські снаряди і комплекти для модифікації авіабомб JDAM, що є інструментами наведення, які перетворюють звичайні бомби на високоточні боєприпаси, сказали чиновники. За словами чиновників, Білий дім, найімовірніше, продовжить надавати інші комплекти для переобладнання, які роблять ізраїльські боєприпаси точнішими.

Видання, з посиланням на джерела, вказує, що США не збираються сповільнювати постачання систем протиповітряної оборони, хоча така ідея розглядалася. Також не йдеться про інші системи, здатні захистити ізраїльське цивільне населення та інфраструктуру від нападу. У своєму огляді того, що може бути відкладено або затримано, адміністрація зосередилася на наступальній військовій техніці.

За словами чиновників Білого дому, вони також обговорюють можливість запропонувати ізраїльському уряду більше зброї, про яку він просив, як стимул для вжиття деяких заходів, про які просили США.

Джерела вказують, що ці зусилля докладають після того, як протягом кількох тижнів президент Джо Байден і його команда з національної безпеки не змогли переконати Нетаньягу та інших ізраїльських чиновників кардинально змінити тактику в Газі та зробити більше кроків для мінімізації жертв серед цивільного населення. Це знаменує потенційне зрушення в підході Джо Байдена, який виходить за рамки риторичного тиску, здебільшого закулісного, і переходить до відчутних змін у політиці, спрямованих на те, щоб змусити Ізраїль діяти.

Деякі демократи в Конгресі США закликають адміністрацію зробити більше для тиску на Нетаньягу та інших ізраїльських чиновників, зазначає видання.

При цьому представник Ради національної безпеки захистив позицію адміністрації щодо конфлікту.

– Як ясно дав зрозуміти президент, він вважає, що підхід, якого він дотримується, є більш ефективним. Ізраїль має право і зобов’язаний захищати себе від загрози ХАМАС, дотримуючись водночас міжнародного гуманітарного права і захищаючи життя цивільного населення, і ми, як і раніше, готові підтримувати Ізраїль у його боротьбі з ХАМАС, – ідеться в заяві неназваного представника Білого дому.

За словами джерел NBC News, високопоставлені чиновники адміністрації Байдена, як і раніше, незадоволені тим, що Ізраїль часто ігнорує їхні заклики піклуватися більше про мінімізацію шкоди для палестинського цивільного населення, наводячи як останній приклад погіршення гуманітарних умов у Хан-Юнісі. Це розчарування нещодавно посилилося і в Пентагоні, в той час як Байден та інші чиновники Білого дому вже давно в приватному порядку незадоволені тим, як Нетаньягу веде війну.

Сам же Байден уже кілька тижнів каже, що робить усе можливе, щоб змусити Ізраїль змінити свою військову тактику.

– Я спокійно працюю з ізраїльським урядом, щоб змусити його скоротити і значно вивести війська з Гази. Я використовую для цього все, що в моїх силах, – сказав Байден 8 січня, коли його зустріли демонстранти, які закликають до припинення вогню.

Представники Білого дому стверджують, що Байден домігся певного успіху, хоча й визнають, що ізраїльські урядовці все ще не зайшли так далеко, як хотілося б президенту.

Високопоставлений чиновник адміністрації, який говорив на умовах анонімності, щоб говорити відверто, висловив розчарування в ізраїльських чиновниках.

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