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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США просять Грецію передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу – ЗМІ

Кіріакос Міцотакіс
Фото: Depositphotos

Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся з листом до прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та запропонував передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму $200 млн.

Про це пише грецьке видання Kathimerini, публікуючи текст листа.

У листі Блінкен пише, що США прагнуть тісно співпрацювати з Грецією задля просування спільних інтересів і міжнародного миру та безпеки.

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Зазначається, що Вашингтон продовжує цікавитися оборонними можливостями, які Афіни могли б передати або продати Україні.

– Якщо ці можливості та засоби становлять інтерес для України, ми можемо вивчити можливості для додаткового іноземного фінансування збройних сил Греції у розмірі до $200 млн, – йдеться у повідомленні.

У своїй заяві грецький прем’єр Міцотакіс сказав про важливий день для національної оборони та дипломатії Греції. Він зазначив, що отриманий лист від Блінкена закріплює глибину греко-американських відносин.

Раніше Держдеп США дозволив продаж Греції американських винищувачів F-35 та супутнього обладнання на суму $8,6 млрд. Йдеться про придбання до 40 винищувачів.

Посилаючись на джерела, видання пише, що керівництво Греції погодило передачу застарілих систем та обладнання Україні. Ймовірно йдеться про радянське озброєння. У грецького війська на озброєнні є системи ППО Тор, Оса та С-300, зенітні установки ЗУ-23-2, а також боєприпаси до усіх цих систем.

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Греція, Зброя для України, США
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