Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Загинули 14 людей: на сході Африки перекинулося пасажирське судно
На сході Африки у Руанді перекинулося пасажирське судно. Щонайменше 14 людей загинули, ще одна людна вважається зниклою безвісти.
Про це пише видання Сіньхуа.
Що відомо про трагедію у Руанді
Як повідомляє місцева влада, аварія сталася в окрузі Рвамагана ввечері 26 січня.
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Попередньо відомо, що судно із 46 пасажирами перекинулось від сильного вітру.
На борту перебували переважно фермери, що поверталися після збирання врожаю в окрузі Нгома.
Що відомо про загиблих та постраждалих
Рятувальники дістали з води 31-го постраждалого. Також було знайдено тіла 14 загиблих. Тривають пошуки одного зниклого безвісти.
Зазначається, що судно було перевантажене, зокрема сільськогосподарською продукцією – кукурудзою і бобовими.
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