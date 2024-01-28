Загинули 14 людей: на сході Африки перекинулося пасажирське судно

На сході Африки у Руанді перекинулося пасажирське судно. Щонайменше 14 людей загинули, ще одна людна вважається зниклою безвісти.

Про це пише видання Сіньхуа.

Що відомо про трагедію у Руанді

Як повідомляє місцева влада, аварія сталася в окрузі Рвамагана ввечері 26 січня.

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Попередньо відомо, що судно із 46 пасажирами перекинулось від сильного вітру.

На борту перебували переважно фермери, що поверталися після збирання врожаю в окрузі Нгома.

Що відомо про загиблих та постраждалих

Рятувальники дістали з води 31-го постраждалого. Також було знайдено тіла 14 загиблих. Тривають пошуки одного зниклого безвісти.

Зазначається, що судно було перевантажене, зокрема сільськогосподарською продукцією – кукурудзою і бобовими.

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