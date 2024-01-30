Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги на €122 млн: що до нього увійде

Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги на €122 млн: що до нього увійде
Фото: Pixabay

У Нідерландах погодили новий пакет допомоги для України вартістю €122 млн, який буде переданий найближчим часом.

З них €87 млн буде спрямовано на закупівлю артилерійських снарядів для Сил оборони на фронті, €25 млн – на закупівлю озброєння через Міжнародний фонд України (IFU) та ще €10 млн на посилення кібербезпеки українських державних відомств.

Про це повідомили на сайті уряду Нідерландів, посилаючись на міністра оборони Кайсу Оллонгрен.

Зараз дивляться

Фонд IFU – ініціатива Данії та Великої Британії, запущена у 2022 році. Через фонд оборонне обладнання закуповується безпосередньо у промисловості, тож швидше потрапляє до України й бюджет використовується оптимально.

Раніше стало відомо, що Нідерланди офіційно приєдналися до IT-коаліції, ініційованої Естонією та Люксембургом, з метою реалізації проєктів кібербезпеки ЗСУ та Міноборони України.

Нагадаємо, найбільший концерн з виробництва бронетехніки та озброєнь Rheinmetall має намір у рекордно короткий термін збудувати в Німеччині завод з виробництва снарядів.

Боєприпаси прямо з конвеєра оперативно поставлятимуться до країн-партнерів, зокрема й України.

Читайте також
Артилерійська коаліція: Франція виготовить для ЗСУ майже 80 артустановок Caesar
ЗСУ, українська армія

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

військова допомога, Зброя для України, Кібербезпека, Нідерланди, снаряди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Партнерам знадобиться два роки, щоб зробити достатню кількість боєприпасів для ЗСУ – FT
Снаряди, боєприпаси
Rheinmetall побудує в Німеччині новий завод: боєприпаси постачатимуть і в Україну
155 мм снаряди
€50 млрд для України: в Угорщині заявили про готовність до компромісу
Угорщина
Для контролю за використанням зброї: до Києва прибули американські інспектори
Американські інспектори
Україна зробила все можливе з наданою Заходом зброєю – глава МЗС Литви
Габріелюс Ландсбергіс

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь