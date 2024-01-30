Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги на €122 млн: що до нього увійде

У Нідерландах погодили новий пакет допомоги для України вартістю €122 млн, який буде переданий найближчим часом.

З них €87 млн буде спрямовано на закупівлю артилерійських снарядів для Сил оборони на фронті, €25 млн – на закупівлю озброєння через Міжнародний фонд України (IFU) та ще €10 млн на посилення кібербезпеки українських державних відомств.

Про це повідомили на сайті уряду Нідерландів, посилаючись на міністра оборони Кайсу Оллонгрен.

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Фонд IFU – ініціатива Данії та Великої Британії, запущена у 2022 році. Через фонд оборонне обладнання закуповується безпосередньо у промисловості, тож швидше потрапляє до України й бюджет використовується оптимально.

Раніше стало відомо, що Нідерланди офіційно приєдналися до IT-коаліції, ініційованої Естонією та Люксембургом, з метою реалізації проєктів кібербезпеки ЗСУ та Міноборони України.

Нагадаємо, найбільший концерн з виробництва бронетехніки та озброєнь Rheinmetall має намір у рекордно короткий термін збудувати в Німеччині завод з виробництва снарядів.

Боєприпаси прямо з конвеєра оперативно поставлятимуться до країн-партнерів, зокрема й України.

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