Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні

Якщо Сполучені Штати Америки перестануть допомагати Україні фінансами та військовою технікою, тоді це буде як автогол історичного масштабу.

Про це заявив директор американського Центрального розвідувального управління Вільям Бернс в інтерв’ю іноземним журналістам.

Майстерність українських військових

Він звернув увагу, що за час повномасштабної війни в Україні ліквідовано або поранено близько 315 тис. російських військових, знищено близько дві третини довоєнних танків окупантів. Водночас зруйнована програма диктатора Володимира Путіна, яку вважали військово модернізованою.

Зараз дивляться

– Усе це є прямим результатом доблесті та майстерності українських воїнів, підкріплених підтримкою Заходу, – вважає директор ЦРУ.

На його думку, цей рік стане важким для України випробуванням на витривалість на полі бою, наслідки якого виходитимуть далеко за межі країни.

На що робить ставку Путін

Путін відновлює російський оборонно-промисловий комплекс завдяки компонентам з Китаю, боєприпасів з Ірану й Північної Кореї, проте все ж робить ставку на завоювання України та виснаження Заходу, переконаний директор ЦРУ.

Який же ключ до успіху

Він наголосив, що ключ до успіху – це збереження західної допомоги Україні, а менш ніж 5% від американського оборонного бюджету – це невелика інвестиція, яка має геополітичну вигоду для США та помітний прибуток для власної промисловості.

На думку директора ЦРУ, якщо Україна стабільно матиме зброю, тоді це зробить країну сильнішою та в більш вигідній позиції, коли з’явиться можливість для можливих серйозних переговорів.

– Це шанс забезпечити довгострокову перемогу для України та стратегічний програш для Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відбудуватися, тоді як Росія мала б справу з довготривалими втратами внаслідок дурості Путіна, – наголосив Вільям Бернс.

Директор ЦРУ підсумував, що відсторонитися від війни та припинити підтримку України для США в найвирішальніший момент стало б автоголом історичного масштабу.

Джерело: Foreign Affairs

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