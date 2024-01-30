Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні

Вільям Бернс
Фото: Getty Images

Якщо Сполучені Штати Америки перестануть допомагати Україні фінансами та військовою технікою, тоді це буде як автогол історичного масштабу.

Про це заявив директор американського Центрального розвідувального управління Вільям Бернс в інтерв’ю іноземним журналістам.

Майстерність українських військових

Він звернув увагу, що за час повномасштабної війни в Україні ліквідовано або поранено близько 315 тис. російських військових, знищено близько дві третини довоєнних танків окупантів. Водночас зруйнована програма диктатора Володимира Путіна, яку вважали військово модернізованою.

Зараз дивляться

– Усе це є прямим результатом доблесті та майстерності українських воїнів, підкріплених підтримкою Заходу, – вважає директор ЦРУ.

На його думку, цей рік стане важким для України випробуванням на витривалість на полі бою, наслідки якого виходитимуть далеко за межі країни.

Читайте також
Зеленський про виробництво дронів і боєприпасів: Додаємо позиції, триває освоєння нових зразків зброї
Володимир Зеленський

На що робить ставку Путін

Путін відновлює російський оборонно-промисловий комплекс завдяки компонентам з Китаю, боєприпасів з Ірану й Північної Кореї, проте все ж робить ставку на завоювання України та виснаження Заходу, переконаний директор ЦРУ.

Який же ключ до успіху

Він наголосив, що ключ до успіху – це збереження західної допомоги Україні, а менш ніж 5% від американського оборонного бюджету – це невелика інвестиція, яка має геополітичну вигоду для США та помітний прибуток для власної промисловості.

На думку директора ЦРУ, якщо Україна стабільно матиме зброю, тоді це зробить країну сильнішою та в більш вигідній позиції, коли з’явиться можливість для можливих серйозних переговорів.

– Це шанс забезпечити довгострокову перемогу для України та стратегічний програш для Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відбудуватися, тоді як Росія мала б справу з довготривалими втратами внаслідок дурості Путіна, – наголосив Вільям Бернс.

Директор ЦРУ підсумував, що відсторонитися від війни та припинити підтримку України для США в найвирішальніший момент стало б автоголом історичного масштабу.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Буданов про наступ РФ: Триває вже 2,5 місяці, завершиться ближче до весни
Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні

Джерело: Foreign Affairs

Війна в Україні, військова допомога, Вільям Бернс, Володимир Путін, Підтримка України, США, Україна-США, ЦРУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено
військовий квиток, мобілізація
Воєнні обʼєкти на території Росії мають бути знищені – Данілов
Олексій Данілов
ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано
Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні
Головні новини 30 січня: вибухи у Москві, збиття Су-34 РФ, Обран здався і чип Neuralink у мозку людини
Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь