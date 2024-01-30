Досягнення ЗСУ будуть під загрозою: Столтенберг і Блінкен про блокування допомоги в Конгресі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір зустрітися з американськими конгресменами та обговорити важливість подальшої підтримки України.

Про це Столтенберг наголосив під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає пресслужба НАТО.

За словами генсека, Путін врешті має усвідомити, що він не отримає бажаного на війні в Україні. Москва має прийняти позицію, досягнуту шляхом переговорів, в якій Україна є суверенною і незалежною державою.

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Але переговори залежать від того, що відбувається на полі бою, наголошує Столтенберг.

– Тому, якщо ми хочемо тривалого, справедливого миру, ми повинні надати Україні більше зброї та боєприпасів. Зброя для України – це шлях до миру, – заявив генсек НАТО.

Він також нагадав, що НАТО розширюється: Фінляндія вже є членом, а Швеція незабаром стане. І це свідчення того, що Путін отримує зовсім не те, чого хотів.

Блінкен про допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен впевнений, що в Конгресі й надалі буде потужна двопартійна підтримка України.

– Тож подивімся, що буде найближчими днями і тижнями, як все це буде просуватися вперед, адже іншого чарівного горщика з грошима не існує, – наголосив він.

Наразі ми закінчили військову допомогу, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі докази того, що це означає на полі бою. Тому це абсолютно життєво важливо, абсолютно терміново, щоб ми це зробили.

За його словами, без схвалення Конгресом нової допомоги для України її захист від російської агресії опиниться під загрозою. Тобто все, чого досягли українці й чого НАТО та США допомогли досягти, опиниться під загрозою, сказав Блінкен під час пресконференції.

А ще він запевнив, що Путін не зможе пережити Україну і Захід.

Зустріч Столтенберга із Конгресом

Генсек НАТО заявив, що сьогодні, 30 січня, зустрінеться із членами Конгресу США та обговорить питання допомоги Україні. За його словами, підтримка України – це інтересах власної безпеки США та НАТО.

Столтенберг зауважив, що перемога Путіна стане трагедією для українців і заохотить Північну Корею, Іран та Китай до застосування сили. Тобто наступною країною після України може стати Тайвань. Тому в спільних інтересах забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави.

Генсек зауважив, що українці завдали значних втрат Росії: понад 300 тисяч загиблих, знищені тисячі одиниць бронетехніки, сотні літаків тощо. І це все завдяки військовій підтримці України.

– Єдиний спосіб закінчити цю війну – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І єдиний спосіб досягти цього – надати Україні зброю від Сполучених Штатів, від інших членів НАТО і партнерів, – наголосив Єнс Столтенберг.

Зауважимо, що Столтенберг окрім питання допомоги Україні має обговорити і кроки для зміцнення НАТО перед самітом в липні цього року.

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