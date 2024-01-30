Масштабний збій у роботі Рунету: що відомо та наслідки

У Росії місцеві жителі скаржаться на збої в роботі мобільного інтернету у низки операторів, а також на проблеми з доступом до деяких сервісів і сайтів.

За даними Telegram-каналів, у Росії фіксують скарги на роботу мобільних операторів МТС і Мегафон.

Водночас виникли проблеми з онлайн-ресурсами Яндекс, ВКонтакте та Ozon. Є скарги на роботу сайтів великих банків і маркетплейсів.

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Проблеми з доступом до російських сайтів виникають і в користувачів, які перебувають не на території РФ.

Чому виник збій у Рунет

– Виникла технічна проблема, що торкнулася зони .RU, пов’язана з глобальною інфраструктурою DNSSEC (це набір розширень протоколу DNS, завдяки якому гарантується цілісність і достовірність даних). Фахівці Технічного центру Інтернет і МСК-IX працюють над її усуненням, – йдеться в заяві Мінцифри РФ.

Там стверджують, що наразі для абонентів Національної системи доменних імен нібито проблему вирішено. Згідно із заявою, тривають відновлювальні роботи.

Пізніше російський директор з інформаційних технологій RU-CENTER Євген Мартинов заявив, що збій у роботі DNSSEC може бути пов’язаний із проблемами в перевірці ланцюжка ключів – це процес, який не допускає підміну адрес на рівні окремих доменів і всієї зони.

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