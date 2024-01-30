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У Москві стався вибух на підстанції: що відомо
У Москві в районі Щербинка прогримів сильний вибух на підстанції.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Вибух стався о 08:27 ранку. Що стало причиною, не повідомляють.
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Інші російські Telegram-канали повідомляють, що сьогодні нафтобазу Калуганафтопродукт у Калузькій області нібито спробував атакувати безпілотник.
За непідтвердженими даними, уламки безпілотника впали на територію бази. Жертв і руйнувань немає.
Раніше про знищення дрона на околиці міста повідомляв глава Калузької області Владислав Шапша.
Уночі 18 січня над Московською і Ленінградською областю російська ППО збивала безпілотники. Потім стало відомо, що один БпЛА впав і вибухнув на території Петербурзького нафтового терміналу.
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Фото: ASTRA
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