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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Москві стався вибух на підстанції: що відомо

У Москві стався вибух на підстанції: що відомо

У Москві в районі Щербинка прогримів сильний вибух на підстанції.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Вибух стався о 08:27 ранку. Що стало причиною, не повідомляють.

Зараз дивляться

Інші російські Telegram-канали повідомляють, що сьогодні нафтобазу Калуганафтопродукт у Калузькій області нібито спробував атакувати безпілотник.

За непідтвердженими даними, уламки безпілотника впали на територію бази. Жертв і руйнувань немає.

Раніше про знищення дрона на околиці міста повідомляв глава Калузької області Владислав Шапша.

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Уночі 18 січня над Московською і Ленінградською областю російська ППО збивала безпілотники. Потім стало відомо, що один БпЛА впав і вибухнув на території Петербурзького нафтового терміналу.

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Фото: ASTRA

Вибух, Москва, Росія
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