Як українцям змінити місце проживання у межах ЄС в 2024 році — розповіли в Migronium

У 2024 році українські біженці, які знайшли притулок у країнах Європейського Союзу, стикаються з необхідністю адаптуватися до нових викликів. Одним із них є зміна місця проживання всередині ЄС.

Разом зі спеціалістами міграційної компанії Migronium проаналізуємо процедури та правила, які допоможуть українцям зробити обдуманий вибір щодо їхнього майбутнього в Європі.

Правова основа пересування в межах ЄС

Європейський Союз має комплексні закони, що регулюють права біженців і людей з тимчасовим захистом на проживання та пересування. Основною є Шенгенська угода, яка дозволяє вільний рух людей між країнами-членами.

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Для українських біженців це означає можливість переїзду в іншу країну ЄС без необхідності проходження додаткових кордонів.

Однак документальна реєстрація зміни місця перебування залишається необхідною хоча б для того, щоб мати можливість претендувати на соціальні виплати, медичні послуги, освіту та роботу.

У відповідь на військову агресію Росії у 2022 році ЄС ухвалив спеціальні директиви, які спрощують отримання права на проживання для українців.

Але перед зміною місця проживання біженцям необхідно ознайомитися з місцевим законодавством країни, до якої вони планують переїхати.

Зміна місця проживання

Зміна місця проживання у межах ЄС вимагає дотримання певних процедур. Першочергово українським біженцям потрібно звернутися до міграційної служби країни, де вони перебувають, з інформацією про свій намір переїхати. А вже у новій країні проживання необхідно зареєструватися в місцевих органах.

Кожна країна ЄС має свої особливості щодо приймання біженців та їхнього реєстрування. Але всюди для зміни місця проживання важливо мати з собою необхідні документи: паспорт, документи про статус біженця чи тимчасовий захист, а також будь-які додаткові дані, які вимагає місцеве законодавство.

Соціальні та економічні аспекти

Зміна місця проживання може суттєво вплинути на інтеграцію. Біженцям насамперед важливо оцінити соціальні умови та економічні фактори нової країни, наявність української діаспори, ринок праці, можливості отримання роботи у своїй галузі, вартість життя, зокрема житла та базові витрати, мовні бар’єри та доступ до соціальних потреб.

Багато країн ЄС мають спеціальні служби підтримки для українських біженців, що надають допомогу в юридичних, медичних, освітніх та соціальних питаннях.

Вони можуть допомогти щодо реєстрації, пошуку житла та роботи, а також розумінні місцевих законів та правил.

Отримання громадянства ЄС та його переваги

Натуралізація – основний спосіб легалізації іноземців в Європі. Однак у 2024 році деякі країни ЄС, а саме Румунія, Болгарія, Польща, пропонують програми репатріації українцям, щоб вони могли отримати європейське громадянство в пришвидшеному режимі.

Паспорт ЄС відкриває багато можливостей, зокрема право на вільне пересування, роботу та проживання в будь-якій країні Європейського Союзу. Він забезпечує доступ до соціальних послуг, освіти та охорони здоров’я на рівних умовах з місцевими громадянами.

Зміна місця проживання для українців, які отримали тимчасовий захист чи статус біженця в Євросоюзі, є важливим кроком, що вимагає ретельного планування та врахування безлічі факторів.

Консультація з міграційними спеціалістами Migronium й ухвалення обдуманого рішення щодо нового місця проживання не лише допоможе в адаптації до нових умов, але й забезпечить значно кращу інтеграцію в суспільство ЄС.

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