Гучний вибух у Петербурзі: у РФ заявили про збиття дрона, закривали аеропорт
Вранці 31 січня, близько 04:45 за Москвою, жителі російського Петербурга чули гучний вибух.
Характерний звук зафіксували видові вебкамери, після нього в автомобілях спрацювала сигналізація.
Що відомо про вибух у Петербурзі
За даними місцевих ЗМІ, місто атакував безпілотник, який упав на території заводу Невський мазут, після того, як його нібито підбили із ППО С-400 Тріумф.
Пишуть, що на заводі внаслідок падіння БпЛА була невелика пожежа – загорілися три порожні цистерни, але її нібито швидко загасили, і постраждалих теж начебто немає. Постраждали тільки автомобілі, припарковані на території заводу.
Проте в аеропорту Пулково вводили план Ковер, тобто в проміжку з 03:53 по 05:11 закривали повітряний простір через невідомий об’єкт. Відповідно, була затримка кількох рейсів, їх відправили пізніше.
У Міноборони країни-агресора заявили, що збили безпілотний літальний апарат над територією сусідньої Псковської області.
Фото: скриншот відео