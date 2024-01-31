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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Гучний вибух у Петербурзі: у РФ заявили про збиття дрона, закривали аеропорт

Петербург 31 січня

Вранці 31 січня, близько 04:45 за Москвою, жителі російського Петербурга чули гучний вибух.

Характерний звук зафіксували видові вебкамери, після нього в автомобілях спрацювала сигналізація.

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Що відомо про вибух у Петербурзі

За даними місцевих ЗМІ, місто атакував безпілотник, який упав на території заводу Невський мазут, після того, як його нібито підбили із ППО С-400 Тріумф.

Пишуть, що на заводі внаслідок падіння БпЛА була невелика пожежа – загорілися три порожні цистерни, але її нібито швидко загасили, і постраждалих теж начебто немає. Постраждали тільки автомобілі, припарковані на території заводу.

Проте в аеропорту Пулково вводили план Ковер, тобто в проміжку з 03:53 по 05:11 закривали повітряний простір через невідомий об’єкт. Відповідно, була затримка кількох рейсів, їх відправили пізніше.

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У Міноборони країни-агресора заявили, що збили безпілотний літальний апарат над територією сусідньої Псковської області.

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Фото: скриншот відео

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Росія, Санкт-Петербург
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