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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

США не можуть називати терміни надання ракет GLSDB Україні – Пентагон

США не можуть називати терміни надання ракет GLSDB Україні – Пентагон
Фото: Getty Images

Україна отримає високоточні далекобійні ракети GLSDB, але з міркувань безпеки США не можуть називати конкретних термінів.

Так речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу прокоментував публікації у ЗМІ про те, що вже в середу, 31 січня, Україна може отримати цю зброю.

– Щодо бомб малого діаметру, то, як ми визнали минулого року, ми надамо їх Україні в рамках нашої програми USIA. Однак із міркувань безпеки операції ми не маємо намірів підтверджувати конкретні терміни, – наголосив він.

Зараз дивляться

Райдер зауважив, що США залишають за Україною право повідомляти про будь-які постачання, а Вашингтон продовжує працювати над тим, щоби Київ отримував зброю якнайшвидше.

Politico про надання Україні ракет GLSDB

Видання Politico напередодні написало з посиланням на чотири обізнані джерела, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, першу партію яких Україна може отримати вже в середу, 31 січня.

Таких боєприпасів наразі немає навіть на озброєнні американської армії, оскільки вони мали пройти випробування.

Один з американських посадовців сказав, що ці ракети стануть “значним потенціалом для України”.

– Це дає їм можливість завдавати глибших ударів, яких ще не було, це доповнює їхній арсенал вогнепальної зброї великої дальності, – сказав він.

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Ще у листопаді 2023 року Reuters писало, що США відклали до 2024 року рішення щодо передання Україні адаптованих далекобійних ракет GLSDB, які мають дальність ураження близько 160 км та запускаються з такої техніки, як HIMARS.

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Вільям Бернс

Війна в Україні, військова допомога, Зброя для України, Пентагон, Ракета, США-Україна
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