США не можуть називати терміни надання ракет GLSDB Україні – Пентагон
Україна отримає високоточні далекобійні ракети GLSDB, але з міркувань безпеки США не можуть називати конкретних термінів.
Так речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу прокоментував публікації у ЗМІ про те, що вже в середу, 31 січня, Україна може отримати цю зброю.
– Щодо бомб малого діаметру, то, як ми визнали минулого року, ми надамо їх Україні в рамках нашої програми USIA. Однак із міркувань безпеки операції ми не маємо намірів підтверджувати конкретні терміни, – наголосив він.
Райдер зауважив, що США залишають за Україною право повідомляти про будь-які постачання, а Вашингтон продовжує працювати над тим, щоби Київ отримував зброю якнайшвидше.
Politico про надання Україні ракет GLSDB
Видання Politico напередодні написало з посиланням на чотири обізнані джерела, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, першу партію яких Україна може отримати вже в середу, 31 січня.
Таких боєприпасів наразі немає навіть на озброєнні американської армії, оскільки вони мали пройти випробування.
Один з американських посадовців сказав, що ці ракети стануть “значним потенціалом для України”.
– Це дає їм можливість завдавати глибших ударів, яких ще не було, це доповнює їхній арсенал вогнепальної зброї великої дальності, – сказав він.
Ще у листопаді 2023 року Reuters писало, що США відклали до 2024 року рішення щодо передання Україні адаптованих далекобійних ракет GLSDB, які мають дальність ураження близько 160 км та запускаються з такої техніки, як HIMARS.