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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У розвідці Британії розповіли про “основне джерело” поповнення армії РФ

мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

На початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ вербувати ув’язнених на короткий термін, але з осені 2023 року їм почали пропонувати довгострокові контракти.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії, аналізуючи розслідування Російської служби ВВС, в якому йдеться про те, що з вересня РФ припинила набір ув’язнених за короткостроковими контрактами.

– Ймовірно, короткостроковий набір ув’язнених був відповіддю на негайний призов на військову службу на початку конфлікту. У 2023 році РФ, найімовірніше, повернулася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військовослужбовців, – йдеться у зведенні.

Зараз дивляться

Російським ув’язненим тепер пропонують стандартні (довгострокові) контракти, які передбачають згоду на службу в армії щонайменше до припинення дії наказу про так звану часткову мобілізацію.

За даними розвідки, короткострокові контракти з ув’язненими викликали суперечки серед громадян РФ через загрозу повторних злочинів з боку ув’язнених, що повернулися, а також короткі терміни служби порівняно з резервістами, мобілізованими на невизначений термін.

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За даними ГУР, щодня до ЗС РФ мобілізують до 1 100 осіб для поповнення втрат на фронті та формування резервних полків.

Мотивують росіян зарплатами – це приблизно 220-250 тис. рублів (близько $2,5 тис.) на місяць для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на першій лінії зіткнення.

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Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, Мобілізація, Розвідка, Росія
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