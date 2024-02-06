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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Кандидатка в президенти США Ніккі Гейлі попросила захисту в Секретної служби

Ніккі Гейлі
Фото: Getty Images

Кандидатка в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі звернулася за захистом до Секретної служби.

Деталі звернення Ніккі Гейлі до Секретної служби США

Про звернення Ніккі Гейлі до Секретної служби США стало відомо 5 лютого за місцевим часом.

На такий крок, зазначає кандидатка в президенти США від Республіканської партії, їй довелось піти “через збільшення погроз на її адресу”.

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– Погроз було багато, але це не змусить мене перестати робити те, що я маю робити, – запевнила Ніккі Гейлі.

Захист від Секретної служби США

Секретна служба США відповідає за безпеку перших осіб держави.

Захист кандидатам у президенти надається на розсуд міністра внутрішньої безпеки США.

Після надходження звернення Секретна служба США має визначити, чи відповідає воно критеріям щодо надання захисту.

За даними видання Bloomberg, Дональд Трамп як колишній президент США вже перебуває під захистом Секретної служби.

Натомість відомо, що аналогічне прохання щодо захисту від незалежного кандидата в президенти Роберта Ф. Кеннеді-молодшого було відхилено.

Вибори президента США-2024

Вибори президента США-2024 мають відбутися 5 листопада.

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Кандидатка в президенти США Ніккі Гейлі попросила захисту в Секретної служби

Наразі основними претендентами на посаду президента США вважають Джо Байдена та Дональда Трампа.

Тим часом кандидатку в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі називають однією з найбільших суперниць Трампа.

Джерело: The Wall Street Journal
Вибори в США, Джо Байден, Дональд Трамп, Ніккі Хейлі, США
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