Штурм Конгресу США: суд постановив, що Трамп більше не має імунітету президента

Колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від судового переслідування за злочини, які він нібито вчинив під час свого президентства, щоб скасувати результати виборів 2020 року.

Такого висновку дійшов у вівторок федеральний апеляційний суд в окрузі Колумбія.

Як зазначає CNN, це рішення “завдає серйозного удару” по захисту Трампа у справі про підрив федеральних президентських виборів, порушеній проти нього спеціальним адвокатом Джеком Смітом.

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Раніше колишній президент стверджував, що поведінка, в якій його звинуватив Сміт, була частиною його офіційних обов’язків на посаді президента і тому захищає його від кримінальної відповідальності.

– Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом з усіма можливостями захисту, які є в будь-якого іншого обвинуваченого у кримінальній справі. Але будь-який виконавчий імунітет, який міг захистити його, поки він обіймав посаду президента, більше не захищає його від цього переслідування, – йдеться в рішенні суду.

Постанова колегії з трьох суддів була одноголосною.

Трамп подасть апеляцію

У заяві, зробленій у вівторок, представник Трампа Стівен Чунг сказав, що слід очікувати апеляції.

– Президент Трамп з повагою не згоден з рішенням окружного суду округу Колумбія і буде оскаржувати його, щоб захистити президентство і Конституцію, – сказав Чунг.

Суд дав Трампу час до 12 лютого, щоб подати до Верховного суду прохання про екстрене відтермінування, яке зупинить час, поки його адвокати підготують більш суттєву апеляцію по суті справи.

Безпрецедентні зазіхання

Якщо Трампу вдасться відстрочити час, кримінальний процес відновиться тільки після того, як Верховний суд США ухвалить рішення про те, що робити з його проханням про припинення.

Якщо це буде доведено, пише суд, спроби Трампа узурпувати президентські вибори 2020 року стануть “безпрецедентним посяганням на структуру нашого уряду”.

– Було б разючим парадоксом, якби президент, на якого конституцією покладено обов’язок “піклуватися про те, щоб закони виконувалися неухильно”, був єдиною посадовою особою, здатною безкарно порушувати ці закони, – написали вони.

Судді категорично відкинули твердження Трампа про те, що пред’явлене йому кримінальне обвинувачення матиме “охолоджувальний вплив” на майбутніх президентів.

– Ба більше, минулі президенти розуміли, що можуть бути піддані імпічменту та кримінальній відповідальності, принаймні за певних обставин, тож можливість охолодження виконавчих дій уже існує, – йдеться у висновку.

Адвокати Трампа стверджували, що якщо майбутні керівники вважатимуть, що їм можуть бути пред’явлені звинувачення за їхні “офіційні дії” на посаді президента, то вони будуть більш нерішучими у своїх діях.

У відповідь на це в колегії суддів написали:

– Ризики охолодження дій президента або розв’язання необґрунтованих, прикрих судових переслідувань є малоймовірними, не підкріпленими історією та “надто віддаленими й тіньовитривалими, щоб визначати перебіг правосуддя”. Тому ми доходимо висновку, що функціональні політичні міркування, вкорінені в структурі нашого уряду, не звільняють колишніх президентів від федерального кримінального переслідування, – заявили судді.

У чому звинувачується Трамп

Трампу висунуто чотири пункти обвинувачення в підриві виборів, висунуті Смітом, зокрема змова з метою обману Сполучених Штатів і перешкоджання офіційному розгляду. Колишній президент не визнав себе винним.

Трамп стверджував, що він працював над “забезпеченням чесності виборів” у межах своїх офіційних повноважень як президента, і тому він захищений від кримінального переслідування за спробу скасувати результати виборів. Його адвокати також стверджували, що, оскільки Трамп був виправданий Сенатом під час процедури імпічменту, він захищений від подвійної відповідальності і не може бути звинувачений Міністерством юстиції США за ті самі дії.

У грудні окружний суддя, який курує кримінальну справу Трампа у Вашингтоні, відхилив аргументи Трампа про недоторканність, написавши, що статус президента “не дає права довічно звільнятися від в’язниці”. Трамп швидко оскаржив це рішення в окружному суді округу Колумбія, який погодився прискорити розгляд цього питання.

Джерело : CNN

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