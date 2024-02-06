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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Угода про кордони США, що містить допомогу Україні, близька до провалу – WP

Сенат США
Фото: Depositphotos

Голосування щодо законопроєкту про фінансування безпеки кордонів США, а також допомоги Україні та Ізраїлю близьке до краху.

Про це повідомляє The Washington Post.

Законопроект вартістю 118 млрд доларів, що передбачає радикальні зміни в національній системі надання притулку і механізм ефективного закриття кордону для більшості мігрантів, був оприлюднений після місяців переговорів ввечері 4 лютого.

Зараз дивляться

Після закритого засідання сенаторів-республіканців головний переговірник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ленкфорд сказав, що республіканці, найімовірніше, об’єднаються, щоб заблокувати закон у середу, 7 лютого.

Сенатор Джон Тьюн зазначив, що очікуване в середу процедурне голосування є “занадто раннім”.

Деякі сенатори-республіканці, зокрема Ленкфорд, заявили, що обговорюється те, чи потрібно більше часу на розгляд поправок до законопроекту після блокування голосування.

– Водночас імміграційна реформа виявилася настільки токсичною для республіканських законодавців, що досягнення консенсусу щодо зміни законопроєкту в найближчому майбутньому видається малоймовірним, – пише видання.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон і його керівна команда заявили, що законодавство “не здатне” забезпечити безпеку кордону і сприятиме зростанню нелегальної імміграції.

– Будь-який розгляд цього сенатського законопроєкту в його нинішньому вигляді є марною тратою часу. Він мертвий. Ми закликаємо Сенат США відхилити його, – йшлося в заяві.

Перше голосування щодо законопроєкту про фінансування безпеки кордонів США, а також допомоги Україні та Ізраїлю заплановано на середу, 7 лютого.

Законопроєкт передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні від США, $14,1 млрд на допомогу Ізраїлю та $20,2 млрд на покращення безпеки на кордоні США з Мексикою. Також до пакету входить фінансування на гуманітарну допомогу та оборонні операції в Червоному морі і на Тайвані.

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Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, США, Україна
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