Під час атак по Україні більшість ракет летять у бік Польщі – глава Міноборони

Більшість російських ракет, випущених під час атак по Україні, летять на захід, у бік Польщі.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, коментуючи сьогоднішній ракетний удар.

– З раннього ранку на всій території України оголошено повітряну тривогу. Це відбувається неодноразово, на жаль, раз на тиждень, раз на 10 днів. Ці атаки мають масовий характер. І більша частина ракет летить на захід, у бік Польщі, – зазначив він.

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За його словами, мета цих ракет – територія України, “але відсьогодні всі системи безпеки в Польщі перебувають у повній бойовій готовності”.

Косиняк-Камиш вважає, що РФ заповнила свої втрати в озброєнні, яких зазнала на початку повномасштабного вторгнення, про що свідчить ракетна атака 7 лютого.

– Росія проводить дуже масовану атаку, і вона готова до цієї атаки. Вона компенсувала втрати, яких зазнала на початку війни, тобто два роки тому вона перевела виробництво у військовий режим, у неї є союзники, як-от Північна Корея, які постачають їй багато боєприпасів, – пояснив міністр.

Він також наголосив, що Польща має бути готова до всього, відповідаючи на запитання про те, чи можливий найближчими місяцями російський ракетний удар по її території або наземний наступ.

– Це готовність, яку ми повинні мати й усвідомлювати постійно, – додав глава Міноборони.

Атака на Україну: Польща піднімала F-16

Через атаку на Україну вранці 7 лютого у Польщі піднімали в повітря винищувачі F-16.

Це не вперше, коли поляки підіймають винищувальну авіацію для патрулювання свого повітряного простору.

За час великої війни в Україні було щонайменше два випадки, коли російські ракети залітали на територію Польщі.

Джерело: Rzeczpospolita

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