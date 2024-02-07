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У Сенаті запропонували розглядати допомогу Україні від США окремо від питання кордону

Сенат США
Фото: Depositphotos

Пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, ймовірно, не затвердять через опозицію спікера Палати представників Майка Джонсона та занепокоєння серед республіканців у Сенаті.

Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Він зауважив, що Сенату потрібно змінити курс щодо пакету законів про нацбезпеку та сконцентруватися на наданні зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Зараз дивляться

– Є й інші частини цього проєкту, які також є надзвичайно важливими: Україна, Ізраїль, Тайвань. На мою думку, ми все ж таки повинні зайнятися рештою (питань, крім кордону, – Ред.), тому що це важливо. Не те що кордон не важливий, але ми не можемо досягти результату, – висловив думку Макконнелл.

За його словами, законодавцям варто просуватися саме у цьому напрямі, а лідер сенатської більшості від демократів Чак Шумер має вирішити, як переформулювати це питання.

Допомога Україні від США

Перше голосування щодо законопроєкту про фінансування безпеки американських кордонів, а також допомоги Україні та Ізраїлю заплановано на 7 лютого. Згідно з документом, з $118 млрд коштів $60 млрд мають бути спрямовані на допомогу Україні та понад $14 млрд – Ізраїлю.

Перемовники кілька місяців працювали над укладенням угоди щодо делікатного питання про безпеку кордонів. Республіканці вимагали, щоб будь-яка допомога Україні була пов’язана із законодавством про південний кордон США.

Однак заява спікера Палати представників Майка Джонсона про те, що двопартійний законопроєкт Сенату про безпеку американського кордону “ще гірший, ніж очікувалося”, ставить під загрозу його ухвалення.

Війна в Україні, військова допомога, Сенат США, США
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