Якщо припинити підтримку України, це заохотить до більшої агресії не лише РФ, а й Китай – Пентагон
Зупинка допомоги Україні з боку США може призвести до майбутнього конфлікту НАТО з Росією.
Про це повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона наголосила на важливості усвідомлення наслідків припинення підтримки Києва.
– Китай спостерігає за тим, як ми підтримуємо Україну перед обличчям відкритої агресії РФ. Якщо ми схибимо, то це заохотить КНР до ще більш провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні, – підкреслила Сінгх.
Російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися у своєму прагненні до влади і контролю за межами кордонів України в напрямку Альянсу, відзначила вона.
– Якщо Путін нападе на союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО, – сказала заступниця речника Пентагону.
Представниця Міноборони додала, що США можуть діяти відповідально та заплатити зараз, щоб допомогти Україні, або заплатити набагато більшу ціну у майбутньому, щоб протидіяти серйознішим наслідкам.
Раніше у польському уряді заявили, що серйозно ставляться до сценаріїв, за яких агресія РФ проти країн НАТО, зокрема самої Польщі, стане можливою.