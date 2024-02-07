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Якщо припинити підтримку України, це заохотить до більшої агресії не лише РФ, а й Китай – Пентагон

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Зупинка допомоги Україні з боку США може призвести до майбутнього конфлікту НАТО з Росією.

Про це повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона наголосила на важливості усвідомлення наслідків припинення підтримки Києва.

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– Китай спостерігає за тим, як ми підтримуємо Україну перед обличчям відкритої агресії РФ. Якщо ми схибимо, то це заохотить КНР до ще більш провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні, – підкреслила Сінгх.

Російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися у своєму прагненні до влади і контролю за межами кордонів України в напрямку Альянсу, відзначила вона.

– Якщо Путін нападе на союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО, – сказала заступниця речника Пентагону.

Представниця Міноборони додала, що США можуть діяти відповідально та заплатити зараз, щоб допомогти Україні, або заплатити набагато більшу ціну у майбутньому, щоб протидіяти серйознішим наслідкам.

Раніше у польському уряді заявили, що серйозно ставляться до сценаріїв, за яких агресія РФ проти країн НАТО, зокрема самої Польщі, стане можливою.

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Війна в Україні, Пентагон, США
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