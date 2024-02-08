Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Генерал, який пройшов усі щаблі військової служби: що відомо про Валерія Залужного
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом

Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом
Фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Дональд Трамп, який зараз знову балотується на посаду президента, зможе закінчити війну в Україні у разі обрання.

Про це повідомляє Polskie Radio із посиланням на заяву Дуди на пресконференції під час візиту до Руанди.

Війна в Україні

Польського президента запитали, що він думає про слова Трампа про те, що він швидко закінчить війну в Україні, якщо знову стане президентом США.

Зараз дивляться

– З мого особистого досвіду як президента Республіки Польща, який колись працював із президентом Дональдом Трампом: те, що він мені обіцяв, було виконано (…). Можу сказати: так, президент Трамп тримає своє слово, якщо він щось говорить, то ставиться до цього серйозно, – заявив Дуда.

Напад РФ на НАТО і загроза Польщі

Анджей Дуда вважає, що російський диктатор Володимир Путін багато разів подумає, перш ніж нападати на будь-яку країну НАТО, оскільки нещодавно він виявив різницю в технологічних і технічних можливостях між тим, що є в країн НАТО, і тим, що є в Росії.

Щодо загрози для Польщі, то президент Дуда заявив, що теоретично така загроза існує, адже Росія напала на Україну.

– Якщо Польща буде слабкою, небезпека такого потенційного нападу зросте. Якщо Польща буде сильною і матиме сильну, добре оснащену армію, ця ймовірність швидко зменшиться, – додав президент.

Дуда вважає, що з добре оснащеною армією, за підтримки НАТО – зокрема, США – Польща зможе негайно відбити будь-який напад РФ.

Читайте також
У ЄС почали оцінювати наслідки можливого обрання Трампа президентом США
Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом

Раніше Дональд Трамп після перемоги на кокусах в Айові заявив, що швидко розв’яже проблему війни в Україні, оскільки чудово ладнає з російським президентом Путіним. Згодом він сказав, що припинить війну ще до того, як офіційно стане президентом США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче почути план Трампа щодо закінчення війни в Україні.

Анджей Дуда, Війна в Україні, Дональд Трамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бої точаться вже у міській забудові Авдіївці – речник ОСУВ Таврія
Авдіївка Донецької області
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту про допомогу для України
Сенат США
Період турбулентності для України: чи виділять допомогу США та як ЗСУ втримають фронт
Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом
Потрібні нові підходи та стратегії: Умєров про відставку Залужного
Рустем Умєров
Сирський призначений головнокомандувачем ЗСУ
Олександр Сирський
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом
В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202
Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь