Дуда переконаний, що Трамп зможе закінчити війну в Україні в разі обрання президентом

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Дональд Трамп, який зараз знову балотується на посаду президента, зможе закінчити війну в Україні у разі обрання.

Про це повідомляє Polskie Radio із посиланням на заяву Дуди на пресконференції під час візиту до Руанди.

Війна в Україні

Польського президента запитали, що він думає про слова Трампа про те, що він швидко закінчить війну в Україні, якщо знову стане президентом США.

Зараз дивляться

– З мого особистого досвіду як президента Республіки Польща, який колись працював із президентом Дональдом Трампом: те, що він мені обіцяв, було виконано (…). Можу сказати: так, президент Трамп тримає своє слово, якщо він щось говорить, то ставиться до цього серйозно, – заявив Дуда.

Напад РФ на НАТО і загроза Польщі

Анджей Дуда вважає, що російський диктатор Володимир Путін багато разів подумає, перш ніж нападати на будь-яку країну НАТО, оскільки нещодавно він виявив різницю в технологічних і технічних можливостях між тим, що є в країн НАТО, і тим, що є в Росії.

Щодо загрози для Польщі, то президент Дуда заявив, що теоретично така загроза існує, адже Росія напала на Україну.

– Якщо Польща буде слабкою, небезпека такого потенційного нападу зросте. Якщо Польща буде сильною і матиме сильну, добре оснащену армію, ця ймовірність швидко зменшиться, – додав президент.

Дуда вважає, що з добре оснащеною армією, за підтримки НАТО – зокрема, США – Польща зможе негайно відбити будь-який напад РФ.

Раніше Дональд Трамп після перемоги на кокусах в Айові заявив, що швидко розв’яже проблему війни в Україні, оскільки чудово ладнає з російським президентом Путіним. Згодом він сказав, що припинить війну ще до того, як офіційно стане президентом США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче почути план Трампа щодо закінчення війни в Україні.

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