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€50 млрд недостатньо: у Європарламенті розрахували потреби України на чотири роки

Європарламент
Фото: Depositphotos

Узгоджені Радою Європи €50 млрд фінансової допомоги Україні є недостатньою сумою, щоб покрити невоєнні витрати Києва на наступні чотири роки.

Так вважає голова бюджетного комітету Європейського парламенту Йохан Ван Овертвельдт.

Він математично розрахував витрати українського уряду в умовах воєнного часу, і зазначив, що Україні на місяць потрібно щонайменше €3 млрд. Отже, у річному обчисленні – €36 млрд.

Зараз дивляться

Допомога від ЄС на 2024-2027 рр. передбачає по €12,5 млрд щорічно.

— Угода між ЄС та Сполученими Штатами полягала в тому, що кожна зі сторін опікуватиметься половиною потреб України, що означає €18 млрд від ЄС та США кожен. Таким чином, фінансування Українського фонду буде щорічно щонайменше на €5,5 млрд менше від суми зобов’язань ЄС, — зазначив депутат.

В результаті, як резюмував Ван Овертвельдт, дефіцит за чотири роки становитиме €22 млрд.

€50 млрд Україні від Європи

1 лютого країни Євросоюзу ухвалили одноголосне рішення про виділення Україні €50 млрд протягом 2024-2027 років, навіть попри спроби угорського прем’єра Віктора Орбана його блокувати.

Згодом Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду у €50 млрд у бюджеті Євросоюзу.

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Джерело: The Guardian
Європарламент, макрофінансова допомога, Україна-ЄС
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