Сенат погодився переглянути законопроєкт про допомогу Україні – Маркарова

Комітет з асигнування Сенату США опублікував текст документа, який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (у розмірі 60,06 млрд доларів), Ізраїлю та Тайваню.

Про це у Facebook написала амбасадорка України в США Оксана Маркарова.

Вона нагадала, що американські законодавці не підтримали великий пакет – Україна/Ізраїль/Тайвань/міграційна реформа – через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи (49 – за, 50 – проти). Проте є згода щодо окремого розгляду питання допомоги трьом країнам.

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Голосування відбудеться у четвер, 8 лютого.

Сенат підтримав процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляду по суті окремого законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної складової. Для цього потрібно буде 60 голосів.

– Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Чак Шумер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого, – написала Оксана Маркарова.

За Києвом повторний перегляд документа відбудеться сьогодні о 19:00.

Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден представив законопроєкт про допомогу Україні на суму понад 105 млрд доларів. Але тоді республіканці поставили жорстку умову – міжнародна допомога має йти в одному пакеті законів із політикою посилення безпеки на південному кордоні США.

Білий дім і законодавці посилено працювали всі ці місяці, щоб кінцевий законопроєкт усіх влаштував.

4 лютого сенатори оприлюднили деталі двопартійної угоди про допомогу Україні, Ізраїлю та гарантування безпеки південного кордону США на суму 118,2 млрд доларів.

Перше голосування щодо законопроєкту про фінансування безпеки американських кордонів, а також допомоги Україні та Ізраїлю запланували на 7 лютого. Згідно з документом, з $118 млрд коштів $60 млрд мають бути спрямовані на допомогу Україні та понад $14 млрд – Ізраїлю.

Однак заява спікера Палати представників Майка Джонсона про те, що двопартійний законопроєкт Сенату про безпеку американського кордону “ще гірший, ніж очікували”, поставила під загрозу його ухвалення.

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