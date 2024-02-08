Скільки танків має Росія у 2024 році та чи такі великі запаси, як вона заявляє

Танкові війська Збройних сил Російської Федерації — це рід військ у сухопутних військах Збройних сил Росії, що має на озброєнні танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки, бойові машини піхоти та іншу бронетехніку.

За даними західних експертів, Росія залучила для нападу на Україну приблизно 1 100 танків. Частину з них було захоплено, а ще більше — знищено.

Для відновлення боєздатності агресор ремонтує або знімає з консервації танки, вироблені ще наприкінці 1940-х років, та модернізує їх. Тож на фронт відправляють як нові зразки, так і дуже старі моделі танків.

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За даними міжнародної розвідувальної спільноти Inform Napalm, стало відомо, що Росія стягує на фронт старі танки Т-54/55. Водночас вони планували навіть знімати з п’єдесталів радянські танки часів Другої світової війни та залучати у війні проти України.

Тому виникає питання, скільки танків має Росія у 2024 році та якою зброєю зараз воює — про це читайте на Фактах ICTV.

Скільки танків є в Росії у 2024 році

Танки використовують переважно в наступальних діях, в обороні це просто гармата.

За словами Олексія Гетьмана, ветерана російсько-української війни, в Росії вироблялося приблизно 900 одиниць важкої техніки на рік. З них було приблизно 450 танків, 450 БТР та БМП. Після переведення заводу на виробництво виключно танків, вони планували збільшити цю цифру до 1 тис. на рік.

На думку експерта, ця цифра цілком реальна, якщо вони припинять виробляти іншу техніку, проте така кількість значно нижча, ніж українські військові можуть нищити за добу.

Росія відчуває значну нестачу техніки, не даремно ж там почали виймати зі складів стару техніку. За даними, таких танків нараховувалося близько 15 тис., і вони стояли просто неба. Деякі моделі вже не підлягали ремонту, тому з кількох старих моделей робили одну робочу. Таким чином дуже старих танків Т-54 і Т-55 можна було назбирати приблизно до 3 тис. Ось така потужність російської армії, — зазначив експерт.

Сказати, що в Росії є достатня кількість бронемашин, також не можна. Можливо, на пару років війни, враховуючи втрати, бронетехніки їм ще вистачить, але далі вони можуть зовсім вийти в нуль.

Тому, якщо Україна отримуватиме танки, а також після відновлення власних запасів, вона буде значно переважати Росію в техніці.

А ось, наприклад, фахівці шведського дослідницького інституту FOI у своїй доповіді щодо воєнного потенціалу РФ після 1,5 року повномасштабної війни проти України зазначали, що російський ВПК здатен постачати орієнтовно 520 танків на рік, із яких:

140 танків типу Т-72Б3 та 140 танків Т-72Б3М;

62 танки типу Т-90М “Прорыв”;

62 танки типу Т-90/Т-90А;

80 танків типу Т-80БВМ.

На думку фахівців шведського FOI, станом на лютий 2024 року армія РФ навіть за поточних втрат та більш помірної оцінки можливостей російського ВПК матиме в строю від 2,5 тис. до 3 тис. танків.

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