Без допомоги США Україні російські дрони полетіли б на Європу – Пентагон

Якби Сполучені Штати не допомогли Україні, російські дрони та ракети полетіли б на Європу.

Про це заявила заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки та колишня радниця президента Барака Обами Селеста Волландер.

– Тими БпЛА, які, як ви спостерігаєте, росіяни направляють з Криму по українських містах, вони могли б атакувати європейські столиці. Ті крилаті ракети, які росіяни застосовують проти української критично важливої енергетичної інфраструктури, вони загрожували б союзникам США по НАТО, – сказала вона.

Волландер зазначила, що у небезпеці були б американці в Європі – від військових, бізнесменів та простих громадян до американських студентів, які вчаться за програмами обміну.

Зараз дивляться

На її думку, усьому цьому запобігла підтримка США України та насамперед мужність і майстерність українців.

Загроза для Європи не минула

Росія налагодила відносини з Північною Кореєю, Китаєм та Іраном, щоб обійти накладені на неї санкції. На тлі затримок із голосуванням у Конгресі США щодо допомоги Україні, загроза для європейських країн продовжується.

– Українці навчилися воювати, вони стримують росіян, зірвали їхні операції у Чорному морі, відновили експорт зерна, забезпечуючи Глобальний Південь необхідним. Але оскільки ми не можемо постачати їм боєприпаси, засоби ППО, запчастини, то ми цілком можемо повернутися до сценарію 2022 року та до загрози обстрілів Європи, – попередила вона.

Заступниця міністра оборони наголосила, що США посідають 16-те місце у світі з точки зору співвідношення ВВП держави до наданої допомоги Україні.

Який вигляд має перемога України

На думку представниці Пентагону, перемога України – це збереження її суверенності, незалежності та територіальної цілісності. Київ має самостійно визначати свою політику національної безпеки, а також зовнішню та економічну політику.

– І це цілі, які ми ставимо перед собою, – зазначила Волландер.

Вона ще раз повторила тезу про те, що рішення про переговори з Росією мають ухвалювати лише українці.

– Ми підтримуємо Україну, ми хочемо, щоб Україна була суверенною, незалежною та безпечною, щоб український народ міг жити європейським життям, яке він обрав, та мав безпеку і процвітання, – резюмувала заступниця міністра.

Раніше Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без виділення коштів на охорону південного кордону.

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