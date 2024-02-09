Два НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували безпілотники СБУ – джерела
Уночі 9 лютого безпілотники СБУ атакували одразу два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Краснодарському краї РФ – Ільський та Афіпський, що вплине на здатність країни-агресора виробляти пальне для окупаційних військ.
Про це Фактах ICTV стало відомо із власних джерел.
– Результати по Ільському НПЗ – сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпальне для військових потреб. Ціна такої установки – $50 млн, – сказав співрозмовник.
Щодо Афіпського нафтопереробного заводу, по ньому безпілотники, за його словами, також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.
– Обидва об’єкти розташовані на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ. Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують пальним російські війська, а й є важливими для економіки РФ, – пояснив співрозмовник.
Пожежі на Ільському та Афіпському НПЗ в РФ
Масштабна пожежа сталася на Ільському НПЗ у Краснодарському краї вночі 9 лютого. Очевидці кажуть, що перед цим чули вибухи.
Пізніше російські ЗМІ повідомили, що на території заводу нібито впав безпілотник.
Цієї ж ночі очевидці чули гучний звук у районі Афіпського НПЗ.