Два НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували безпілотники СБУ – джерела

Уночі 9 лютого безпілотники СБУ атакували одразу два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Краснодарському краї РФ – Ільський та Афіпський, що вплине на здатність країни-агресора виробляти пальне для окупаційних військ.

Про це Фактах ICTV стало відомо із власних джерел.

– Результати по Ільському НПЗ – сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпальне для військових потреб. Ціна такої установки – $50 млн, – сказав співрозмовник.

Зараз дивляться

Щодо Афіпського нафтопереробного заводу, по ньому безпілотники, за його словами, також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

– Обидва об’єкти розташовані на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ. Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують пальним російські війська, а й є важливими для економіки РФ, – пояснив співрозмовник.

Пожежі на Ільському та Афіпському НПЗ в РФ

Масштабна пожежа сталася на Ільському НПЗ у Краснодарському краї вночі 9 лютого. Очевидці кажуть, що перед цим чули вибухи.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що на території заводу нібито впав безпілотник.

Цієї ж ночі очевидці чули гучний звук у районі Афіпського НПЗ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.