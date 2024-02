SpaceX відреагувала на повідомлення про використання Росією терміналів Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска відреагувала на нещодавні повідомлення про те, що інтернет-термінали Starlink постачаються до Росії через посередника із Близького Сходу та розгортаються на території РФ і тимчасово окупованих територіях.

Українські військові стверджують, що окупанти почали використовувати мережу супутникового зв’язку Маска на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

Про ймовірне використання Росією терміналів Starlink вперше повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Один із військових написав, що Starlink почали масово завозити через Дубай, зазначивши, що акаунти активовані та працюють на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей.

Starlink експлуатується компанією Ілона Маска SpaceX. Видання Newsweek пише, що немає жодних доказів того, що Маск або SpaceX знають про цю проблему або несуть за неї відповідальність.

У соціальній мережі X компанія SpaceX опублікувала заяву, в якій заперечила роботу мережі супутникового зв’язку Starlink, а також те, що веде будь-які офіційні справи з російським урядом або зі збройними силами РФ.

Там додали, що Starlink також не працює в Дубаї і що термінали не можна там купити, адже компанія SpaceX не доставляє туди обладнання. Крім того, Starlink не уповноважувала жодних сторонніх посередників, реселерів або дистриб’юторів продавати Starlink в Дубаї.

Let me add this to the discussion. Active Starlink accounts NOT under the Ukraine deal must be paid just like anyone else. If #Starlink decides to provide free satellite service to Russia as they do in Ukraine, it would violate US and EU sanctions against Russia. If Russia is… pic.twitter.com/VV7IUNmzFs

— OSINT (Uri) (@UKikaski) February 8, 2024