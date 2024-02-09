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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

SpaceX відреагувала на повідомлення про використання Росією терміналів Starlink

Starlink старлінк
Фото: Depositphotos

Компанія SpaceX Ілона Маска відреагувала на нещодавні повідомлення про те, що інтернет-термінали Starlink постачаються до Росії через посередника із Близького Сходу та розгортаються на території РФ і тимчасово окупованих територіях.

Українські військові стверджують, що окупанти почали використовувати мережу супутникового зв’язку Маска на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

Про ймовірне використання Росією терміналів Starlink вперше повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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— Військові пишуть, що в окупантів є Starlink з ліцензійними акаунтами, – повідомив Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, поділившись скриншотом постів у мережі X двох українських військових.

Один із військових написав, що Starlink почали масово завозити через Дубай, зазначивши, що акаунти активовані та працюють на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей.

Starlink експлуатується компанією Ілона Маска SpaceX. Видання Newsweek пише, що немає жодних доказів того, що Маск або SpaceX знають про цю проблему або несуть за неї відповідальність.

У соціальній мережі X компанія SpaceX опублікувала заяву, в якій заперечила роботу мережі супутникового зв’язку Starlink, а також те, що веде будь-які офіційні справи з російським урядом або зі збройними силами РФ.

— SpaceX не веде жодних справ з російським урядом або його військовими. Starlink не працює в Росії. SpaceX ніколи не продавала і не рекламувала Starlink в Росії, а також не постачала обладнання в Росію. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів, – йдеться в заяві.

Там додали, що Starlink також не працює в Дубаї і що термінали не можна там купити, адже компанія SpaceX не доставляє туди обладнання. Крім того, Starlink не уповноважувала жодних сторонніх посередників, реселерів або дистриб’юторів продавати Starlink в Дубаї.

Newsweek вказує на те, що у заяві SpaceX не було чіткої відповіді щодо потенційного використання Starlink за межами Росії, а саме в окупованій Україні, що підживлює подальші спекуляції.

Карта географічного покриття Starlink, розміщена на сайті компанії, включає принаймні деякі спірні території, а також території, окуповані Росією. У Міністерстві оборони США відмовилися від коментарів щодо цього питання.

Джерело: Newsweek
SpaceX, Starlink
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