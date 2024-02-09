В Австралії ветерани пропонують відновити вертольоти Taipan, щоб відправити їх Україні

В Австралії ветерани армії та інженери хочуть відновити вертольоти Taipan, щоб відправити їх в Україну, а не поховати під час процесу утилізації.

Про це повідомляє мовна корпорація ABC.

Згідно з амбітною пропозицією, надісланою міністру оборони Річарду Марлзу, процес утилізації буде негайно зупинено, щоб волонтери могли полагодити Taipan.

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– Спільними зусиллями австралійської громади ми зможемо врятувати ці цінні вертольоти для країни, яка відчайдушно потребує військової техніки для зміцнення і посилення своїх можливостей, – сказав колишній солдат Кріс Мур.

Зазначено, що кілька тижнів тому Україна офіційно звернулася до Австралії з проханням придбати деякі з цих Taipan, але федеральний уряд відкинув цю ідею.

– Розбирання парку MRH-90 знаходиться на стадії завершення, і жоден вертоліт не перебуває в льотному стані, – заявив представник Міністерства оборони.

Водночас джерела, знайомі з процесом утилізації, вважають, що кілька вертольотів ще може бути врятовано до стану, придатного для польотів.

Раніше у Міноборони Австралії заявили, що країна розширить свої зобов’язання у підготовці новобранців Збройних сил України у межах операції Куду 2024 року.

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