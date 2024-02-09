Зарплата в США у 2024 році: скільки заробляють американці і на що можуть розраховувати мігранти

Середня зарплата в США дозволяє людині орендувати житло, мати автомобіль, утримувати сім’ю та сплачувати накопичувальні пенсійні внески. Про те, скільки в середньому заробляють американці, чи регулює держава розмір мінімальної зарплати і як оплачується праця мігрантів після переїзду в США, – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Середня зарплата в США у 2024 році

Заробітну плату в Америці не прийнято розраховувати за місяць. Найчастіше використовується сума річного доходу чи середній заробіток на годину.

За попередніми даними Федерального бюро статистики праці США, у січні 2024 року середня зарплата у США становила $34,55 на годину. При цьому роботодавці зазвичай пропонують роботу на 40 годин на тиждень із двома вихідними, але в середньому люди працюють по 34 години, тобто приблизно 136 годин на місяць. У більшості вакансій немає жорсткого графіка, і оплата праці здійснюється за відпрацьовану кількість годин.

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За такого навантаження зарплата становить $1 178,16 на тиждень або $4 712,64 на місяць без вирахування податків. У річному вирахуванні американці в середньому заробляють $56 551,68. Середня зарплата в США зростає приблизно на 6% на рік.

Мінімальна зарплата в США у 2024 році

У США, як і в Україні, держава встановлює розмір мінімальної заробітної плати. Востаннє федеральна ставка мінімальної зарплати була встановлена у 2009 році і дорівнює $7,25 на годину.

Існують також мінімальні зарплати, встановлені у кожному конкретному штаті. При цьому роботодавці під час призначення зарплати повинні орієнтуватися на ту ставку мінімальної зарплати, яка наразі більша.

Дозволено оплачувати найману працю нижче за мінімальну зарплату для кількох категорій громадян:

студентів, що підробляють під час навчання;

няньок;

доглядальниць;

кур’єрів з доставки газет;

сільгосппрацівників на невеликих фермах;

працівників парків розваг та інших сезонних закладів сфери розваг;

моряків, які працюють на іноземних кораблях.

Заробітна плата за професіями у 2023-2024 роках

Як і в усьому світі, у США існують більш та менш оплачувані професії. Наприклад, добре заробляють лікарі, фармацевти, топ-менеджери, професори, інвестиційні банкіри, фінансові консультанти, корпоративні юристи, адвокати та пілоти авіакомпаній.

Найгірше оплачується праця у сфері дозвілля, обслуговування та харчування. Більшість рядових співробітників на таких підприємствах отримують зарплату нижчу за середню.

Така праця вважається некваліфікованою, і працюють у цій сфері переважно люди без освіти, студенти та мігранти на стадії адаптації.

Низькооплачуваної роботи у США значно більше, ніж вакансій із високою зарплатою. За маленьку зарплату в країні працюють понад 15 млн осіб.

Для прикладу наводимо список поширених професій та середніх річних зарплат у доларах США за травень 2022 року:

бухгалтер – 86740;

податковий інспектор – 59100;

веб-розробник, програміст, тестувальник – 87580 – 132930;

архітектор, геодезист, картограф – 71060 – 86670;

економіст – 128180;

психолог – 96190;

працівник відділу кадрів – 74060;

соціальний працівник – 59440;

релігійний працівник – 58480;

юрист, суддя – 159710;

помічник юриста – 62840;

викладач коледжу чи університету – 96 130;

шкільний вчитель – 65580;

вихователь дитячого садка – 44 540;

репетитор – 44 820;

бібліотекар – 56 750;

дизайнер – 56450 – 64500;

спортсмен – 358080;

спортивний арбітр, рефері – 49030;

хореограф – 58740;

диктор на радіо – 155730;

репортер, журналіст – 86290;

перекладач – 61730;

редактор – 84820;

звукорежисер – 75590;

фотограф – 50210;

відеооператор – 69940;

стоматолог – 180 900;

дієтолог – 69350;

фармацевт – 129410;

логопед – 89460;

ветеринар – 129110;

медсестра – 89010;

акушерка – 122450;

лікар – 251 990;

санітар – 36070;

масажист – 57060;

пожежний – 56310;

детектив, слідчий у кримінальних справах – 91610;

офіцер поліції – 71410;

приватний детектив – 59400;

охоронець – 36700;

шеф-кухар – 60210;

кухар – 27 920 – 45 510;

бармен – 34490;

офіціант – 33020;

посудомийка – 29 560;

прибиральник – 33470;

покоївка – 31 920;

садівник – 37270;

перукар – 39 350;

майстер манікюру та педикюру – 33 560;

косметолог – 47790;

носій, кур’єр, консьєрж – 36140;

няня – 29570;

фітнес-тренер – 50170;

касир – 28730;

продавець – 34730;

агенти з продажу нерухомості – 65850;

листоноша – 56 240;

секретар – 47 670;

сільськогосподарські робітники – 35440;

будівельні робітники – 56510;

автомеханік – 50170;

пекар – 34140;

м’ясник – 36230;

кравець, швачка – 36 590 – 37 230;

столяр, тесляр – 39750 – 42120;

пілот літака, бортінженер – 123250 – 225740;

авіадиспетчер – 130840;

стюардеса – 67020;

водій вантажівки – 45020 – 53090;

таксист – 32710;

моряк – 53350;

різноробочий, вантажник – 36050;

смітникар – 45 560.

Скільки потрібно заробляти у США, щоб вистачило на життя у 2024 році

Хорошим річним доходом у 2024 році вважається $100 тис. на сім’ю із трьох осіб. Але це дуже приблизна сума, оскільки витрати та вартість життя сильно відрізняються у різних штатах. Так, наприклад, в Оклахомі це буде дохід набагато вищий за середній, а в Нью-Йорку $100 тис. сім’ї вистачить лише на найнеобхідніше.

Оцінюючи рівень доходу сім’ї, потрібно враховувати, що приблизно чверть доходів піде на медичне страхування та податки, а зарплата одного з батьків покриватиме витрати на дитину, навіть з урахуванням того, що навчання у молодшій школі безкоштовне. Але при цьому майже всі дитячі садки є приватними, а няньки теж обходяться недешево.

Яку зарплату пропонують мігрантам у США

Тим, хто тільки переїхав до США, не знає мови та не є висококваліфікованим фахівцем, не доводиться одразу розраховувати на високі доходи.

Мінімальна зарплата, яку пропонують мігрантам, коливається в межах $7-10 на годину.

І навіть якщо ви готові працювати по 12 годин на день без вихідних, роботодавець на це навряд чи погодиться, оскільки перепрацювання понад 40 годин на тиждень повинні оплачуватись за подвійною ставкою. Тому овертайми пропонують лише тим, чия праця цінується та дуже затребувана.

Погодинна зарплата може бути навіть нижчою, в межах $2 на годину. Таке можливе у тих випадках, коли працівник отримує додаткові бонуси:

премії;

відсоток від продажу чи доходу;

чайові.

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