Президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про відставку – причина

Глава Угорської держави Каталін Новак оголосила про свою відставку після скандалу, пов’язаного з її суперечливим рішенням про помилування.

Про своє рішення вона повідомила у зверненні до нагороду у суботу, пише угорське видання Index.

– Я зробила помилку. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає й не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов’язок, – сказала Новак.

Вона перепросила усіх, кого могла образити своїм рішенням та додала: Сьогодні я складаю з себе повноваження президента.

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Новий президент Угорщини має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення повноважень попереднього.

Чому Каталін Новак іде у відставку

У п’ятницю, 9 лютого, у Будапешті відбулася акція протесту, у якій взяли участь щонайменше 1 тис. осіб. Протестувальники вимагали відставки Каталін Новак із посади президента Угорщини.

Причиною стало її рішення помилувати чоловіка, якого було засуджено як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

A protest in BP on Fri PM, demanding resignation of President Novák over her presidential pardon of man who helped cover up sexual abuse of minors by director of children’s home. Crowd also demanded fmr Justice Minister Varga leave public life, as she countersigned decision. pic.twitter.com/pGumdLAW5r — Telex (@Telexhu) February 9, 2024

Чоловік був засуджений за те, що змусив кількох неповнолітніх вихованців дитячого будинку відмовитися від своїх свідчень проти директора, якого пізніше засудили за педофілію.

Новак перебувала з візитом у Катарі протягом останніх кількох днів, але в суботу раптово перервала свою поїздку і вилетіла до Угорщини.

У четвер прем’єр-міністр країни Віктор Орбан оголосив про внесення поправки до конституції після скандалу. Вона передбачає унеможливлення помилування засудженого у випадках злочинів проти неповнолітніх.

Каталін Новак вступила на посаду глави держави у травні 2022 року та стала першою жінкою-президентом в історії країни. Як пишуть угорські ЗМІ, вона була більш проукраїнськи налаштована, аніж уряд країни.

Новак двічі відвідала Україну з початку війни, востаннє – у серпні 2023 року, коли взяла участь у Кримській платформі на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Джерела: Index, Portfolio

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