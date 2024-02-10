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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про відставку – причина

Каталін Новак
Фото: Getty Images

Глава Угорської держави Каталін Новак оголосила про свою відставку після скандалу, пов’язаного з її суперечливим рішенням про помилування.

Про своє рішення вона повідомила у зверненні до нагороду у суботу, пише угорське видання Index.

– Я зробила помилку. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає й не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов’язок, – сказала Новак.

Вона перепросила усіх, кого могла образити своїм рішенням та додала: Сьогодні я складаю з себе повноваження президента.

Зараз дивляться

Новий президент Угорщини має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення повноважень попереднього.

Чому Каталін Новак іде у відставку

У п’ятницю, 9 лютого, у Будапешті відбулася акція протесту, у якій взяли участь щонайменше 1 тис. осіб. Протестувальники вимагали відставки Каталін Новак із посади президента Угорщини.

Причиною стало її рішення помилувати чоловіка, якого було засуджено як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

Чоловік був засуджений за те, що змусив кількох неповнолітніх вихованців дитячого будинку відмовитися від своїх свідчень проти директора, якого пізніше засудили за педофілію.

Новак перебувала з візитом у Катарі протягом останніх кількох днів, але в суботу раптово перервала свою поїздку і вилетіла до Угорщини.

У четвер прем’єр-міністр країни Віктор Орбан оголосив про внесення поправки до конституції після скандалу. Вона передбачає унеможливлення помилування засудженого у випадках злочинів проти неповнолітніх.

Каталін Новак вступила на посаду глави держави у травні 2022 року та стала першою жінкою-президентом в історії країни. Як пишуть угорські ЗМІ, вона була більш проукраїнськи налаштована, аніж уряд країни.

Новак двічі відвідала Україну з початку війни, востаннє – у серпні 2023 року, коли взяла участь у Кримській платформі на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Джерела: Index, Portfolio

Угорщина
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