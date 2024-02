Президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про відставку – причина

Глава Угорської держави Каталін Новак оголосила про свою відставку після скандалу, пов’язаного з її суперечливим рішенням про помилування.

Про своє рішення вона повідомила у зверненні до нагороду у суботу, пише угорське видання Index.

Вона перепросила усіх, кого могла образити своїм рішенням та додала: Сьогодні я складаю з себе повноваження президента.

Новий президент Угорщини має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення повноважень попереднього.

У п’ятницю, 9 лютого, у Будапешті відбулася акція протесту, у якій взяли участь щонайменше 1 тис. осіб. Протестувальники вимагали відставки Каталін Новак із посади президента Угорщини.

Причиною стало її рішення помилувати чоловіка, якого було засуджено як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

A protest in BP on Fri PM, demanding resignation of President Novák over her presidential pardon of man who helped cover up sexual abuse of minors by director of children’s home. Crowd also demanded fmr Justice Minister Varga leave public life, as she countersigned decision. pic.twitter.com/pGumdLAW5r

— Telex (@Telexhu) February 9, 2024