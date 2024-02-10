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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Румунії піднімали винищувачі F-16 через атаку російських дронів на Одещину

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

У ніч проти 10 лютого, коли армія РФ атакувала безпілотниками Одещину, у Румунії оголосили попередження для прикордонних населених пунктів і піднімали винищувачі F-16.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Румунія підняла F-16 через атаку дронів на Одещину

Було оголошено повітряну тривогу у румунських повітах Тулча й Галац, які межують із Одеською областю. Вона тривала приблизно до приблизно до 02:50 за місцевим часом. Згодом о 05:00 тривога повторилася та тривала до 06:20.

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Зазначається, що в обох випадках з військово-повітряної бази у Фетешті піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини “для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації”.

У повідомленні Міноборони Румунії йдеться, що під час жодної з двох хвиль атак на міста на Одещині система радіолокаційного спостереження румунської армії не зафіксувала несанкціонованого проникнення в повітряний простір країни.

Також засоби спостереження й розвідки не зафіксували можливого випадкового падіння уламків безпілотників, що використовувалися у процесі цих атак, на територію Румунії.

Міністерство оборони Румунії засудило атаки, здійснені РФ на об’єкти цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Їх назвали невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

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Війна в Україні, Російська агресія, Румунія
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