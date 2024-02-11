РФ захоче перевірити єдність НАТО: експерт про те, чому в Європі частішають побоювання війни

В Європі почастішали розмови про можливість війни Росії з НАТО тому, що Москва, напевно, до цього готується і не приховує плани вчинити агресію.

Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, є певна розвідувальна інформація, та й 2023 рік показав, що у Путіна є такі плани – воювати з НАТО.

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Олександр Мусієнко нагадав, що одним із завдань бойовиків Вагнера, які знаходилися на території Білорусі , було проникнення на територію Польщі під виглядом нелегальних мігрантів і вчиняти там певні диверсії, при цьому вивчаючи реакцію НАТО.

– На сьогодні з боку Росії можуть розглядатися 2-3 сценарії. Про це, до речі, пишуть багато іноземних ЗМІ, – наголошує експерт.

Гібридна війна РФ з НАТО

За словами Олександра Мусієнка, німецьке видання Bild та британське The Telegraph писало, що наступ РФ на європейські країни може початися з 2024 року. Кремль розглядає гібридний сценарій – тобто перевірити та похитнути єдність НАТО.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп раніше заявив, що тих, хто не платить, захищати не будуть. Росія на цій риториці Трампа може застосовувати певні сценарії.

– Ну, наприклад, військові гелікоптери без розпізнавальних знаків залетять в країни Балтії і висадиться десант. Або розглядається сценарій у Балтійському морі, коли можуть зайти російські кораблі і почати блокувати протоки в районі Данії. Що буде робити НАТО в цій ситуації? Чи буде воно атакувати російські кораблі? Як вони (країни НАТО, – Ред.) будуть протидіяти? – говорить Олександр Мусієнко.

Конвенційна війна РФ з НАТО

Щодо конвенційної війни, то тут експерт погоджується з генералами НАТО, які кажуть, що це буде через п’ять-шість-вісім років. Бо Росії для такої війни треба готуватися.

Крім того, не треба забувати, що Путін ніколи не діє раціонально та логічно, а якраз навпаки. Треба розуміти, що російський диктатор не буде це робити тоді, коли всі країни НАТО будуть готові і будуть його чекати, говорить Мусієнко.

За його словами, Росія готується атакувати країни Балтії раніше, ніж вони будуть до того готові.

І з цього випливає дуже простий висновок – Україні потрібно давати якнайбільше зброї, щоб перемагати Росію тут. НАТО має проявити рішучість, що не може бути мирних перемовин до повної перемоги України.

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