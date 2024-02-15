Північна Корея почала відправляти до Росії своїх робітників – ЗМІ

До Росії з КНДР на початку лютого прибули на поїзді близько 300 робітників, повідомляє агентство Yonhap.

Старший науковий співробітник фінансованого державою Корейського інституту національного об’єднання Чо Хан Бом з посиланням на джерело в Росії заявив, що 5 лютого сотні північнокорейських робітників висадилися з поїзда на станції неподалік Владивостока.

– Вони несли пакунки, але судячи з їхнього одягу, їх можна було з першого погляду ідентифікувати як робітників, а не туристів, – зауважив Чо.

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Він також відкинув можливість того, що це були студенти або посадові особи дипломатичних місій.

На його думку, це одна з перших груп північнокорейських робітників, яких Пхеньян, ймовірно, продовжить відправляти до Росії.

Порушення санкцій проти Північної Кореї

У разі підтвердження інформації це означатиме порушення резолюцій Радбезу ООН, які забороняють відправлення робітників із КНДР за кордон.

Усі члени ООН були зобов’язані репатріювати громадян КНДР, які отримують дохід у їхній юрисдикції, до кінця 2019 року відповідно до резолюції РБ ООН 2397, ухваленої в 2017 році.

Водночас Національна розвідувальна служба Південної Кореї відмовилася підтвердити прибуття сотень робітників Північної Кореї до Росії.

Джерело : Yonhap

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