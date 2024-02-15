США запустили шість супутників для виявлення гіперзвукових і балістичних ракет

Сполучені Штати Америки провели успішний запуск шести супутників, які допоможуть виявляти балістичні та гіперзвукові ракети.

У Пентагоні поінформували, що Агентство протиракетної оборони (MDA) і Агентство космічного розвитку (SDA) підтвердили запуск супутників на низьку навколоземну орбіту о 17:30 (за київським часом).

Запуск супутників для виявлення ракет

Супутники запустили з космодрому 40 на мисі Канаверал за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX, яка займається будівництвом космічного транспорту, виробленням ракет-носіїв сімейства Falcon та двигунів для них, а також космічних кораблів Dragon.

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Серед них – два супутники для космічного датчика гіперзвукового і балістичного стеження MDA (HBTSS) та чотири супутники рівня стеження SDA Tranche 0 (T0) космічної архітектури розповсюдження військових винищувачів (PWSA), які доправили на орбіту.

Наразі США проводять початкові випробування, тестування і перевірку. На орбіті може піти близько двох років на випробування за запуском двох прототипів систем. Інженери MDA і SDA проведуть перевірку, щоб бути впевненими в роботі супутників і взаємодії з іншими системами.

Загроза нацбезпеці США

Нещодавно очільник Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер надав для ознайомлення Конгресу розвідувальну інформацію про серйозну загрозу національній безпеці США з боку Росії.

Пізніше іноземні журналісти з посиланням на джерела повідомили, що Росія має наміри розмістити ядерну зброю в космосі, що може становити серйозну загрозу нацбезпеці США. Йдеться про можливе використання цього озброєння проти супутників.

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