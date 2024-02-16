У фокусі Україна: у Мюнхені стартує конференція з безпеки, де виступить Зеленський

Сьогодні, 16 лютого, стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Очікується візит близько 50 світових лідерів, серед яких президент України Володимир Зеленський. Уряди Росії та Ірану не запрошені.

Мюнхенська конференція з безпеки 2024 проходитиме з 16 до 18 лютого в готелі Bayerischer Hof у Мюнхені. Це буде ювілейна, 60-та зустріч.

Хто виступатиме на Мюнхенській конференції з безпеки

У перший день роботи Мюнхенської конференції виступлять: віцепрезидентка США Камала Гарріс, Джон Керрі – спеціальний представник президента США з питань клімату, перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог, Філіппо Гранді — верховний комісар ООН у справах біженців, Євгенія Кравчук – заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, а також низка міністрів, очільників урядів держав-учасниць.

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Від США також буде держсекретар Ентоні Блінкен. Господарями форуму будуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус.

Францію представлятиме президент Еммануель Макрон.

З 09:30 до 10:00 17 лютого особисто виступить президент України Володимир Зеленський. Зауважимо, що президент уже виступав на конференції 2023 року, але в форматі онлайн.

З 10:00 до 10:45 заплановано виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прем’єра Республіки Естонія Каї Каллас та американського сенатора з Комітету закордонних справ Сенату США Піта Рікеттса.

З 11:15 до 12:00 заплановано виступи президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, прем’єра Нідерландів Марка Рютте та прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

Україна – серед головних тем Мюнхенської конференції

Про майбутнє України та трансатлантичну безпеку говоритимуть другого дня, у суботу, 17 лютого, після виступу президента Володимира Зеленського. У цій дискусії братимуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, прем’єрка Естонії Кая Каллас та американський сенатор Піт Рікеттс.

Зеленський звернеться по додаткову підтримку дляУкраїни, оскільки Палата представників Конгресу США так і не проголосувала за багатомільярдний пакет військової допомоги та пішла на канікули.

Європейські та американські чиновники дедалі частіше попереджають про ризик, що російський диктатор Путін може напасти на інші країни, якщо він виграє в Україні.

За словами організаторів, уже другий рік поспіль Москву не запрошують на Мюнхенську конференцію з безпеки, оскільки офіційні особи Кремля не виявляють інтересу до змістовного діалогу.

Війна в Ізраїлі

Надвечір 17 лютого – з 20:00 до 20:30 (за місцевим часом) – у дискусійній панелі На шляху до стабільності та миру на Близькому Сході: Бачення Ізраїлю виступить президент Ізраїлю Ісаак Герцог. Прем’єр-міністр Палестини Мохаммад Штайє також візьме участь у конференції.

Як пишуть ЗМІ, обидві війни породили побоювання, що вони розширяться на інші держави. Єнс Столтенберг раніше заявив, що сьогодні світ став більш небезпечним.

Джерело: Мюнхенська конференція з безпеки

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