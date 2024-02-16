Загроза не зникала ще з часів СРСР: чи здатна РФ підірвати ядерну бомбу у космосі

Американських законодавців та ЗМІ сколихнула розвідінформація про потенційну здатність росіян створити ядерну протисупутникову систему, адже це може стати серйозною загрозою для національної безпеки Америки. У Білому домі підтвердили інформацію, проте заявили, що така зброя зараз не несе безпосередньої загрози.

Республіканець Майк Тернер, який очолює Комітет з питань розвідки Палати представників США, вимагає від Білого дому негайно розсекретити ці розвіддані. Проте жодних деталей ніхто не повідомив.

Договір про заборону ядерних випробувань у космосі

У серпні 1958 року американці провели серію ядерних підривів у верхніх шарах атмосфери над островом Джонстон біля Гаваїв. Згодом секретно здійснили ще три вибухи вже в космосі. Ракети запустили з військового корабля США в Атлантичному океані.

Зараз дивляться

Радянський Союз вирішив не відставати від американців і в 1961 році провів низку ядерних вибухів у космосі.

Проте вже 5 серпня 1963 року Вашингтон і Москва уклали Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою. До угоди доєдналася ще й Велика Британія. Зараз учасниками договору є 131 держава.

2019 року на Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію про нерозміщення в космосі взагалі будь-якої зброї. А у 2023 році Державна Дума Росії відкликала свою ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Перед цим диктатор Володимир Путін заявив, що РФ практично завершила роботу над новою ядерною зброєю, а для її випробування достатньо відкликати зазначену ратифікацію.

Росія розробляє протисупутникову зброю

За словами трьох американських чиновників, знайомих із новою розвідувальною інформацією, російська система перебуває на стадії розробки, на орбіту її не виводили. Проте не відомо, наскільки далеко просунулася технологія.

Низка ЗМІ, як от ABC News, The New York Times, Reuters та CNN, з’ясували, що російська протисупутникова ядерна зброя може загрожувати американським супутникам. Також відомо, що Вашингтон поінформував ще й союзників у Європі.

Демократ, член Комітету з розвідки Палати представників Джим Гаймс вважає, що питання надто серйозне, проте не є приводом для паніки. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що ці дані йому були відомі щонайменше з січня.

Факти ICTV поцікавилися у заступника директора українського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, чи реальна ядерна загроза від РФ у космосі.

За його словами, попри те, що був накладений мораторій на використання ядерної зброї в космосі, самі розробки, технічна документація, промислова база нікуди не зникли, все у росіян залишилося.

– Я думаю, що навіть живі деякі інженери, що розробляли ці технології. Тому все це абсолютно реально, – наголошує експерт.

Михайло Самусь вважає, що у РФ проблем із виготовленням ядерних ракет для запуску в космос не повинно бути, адже це радянські технології, які не потребують компонентів іноземного виробництва. Навіть якщо така потреба і буде, росіяни легко зможуть купити необхідні мікрочипи та електроніку через треті країни й контрабандою завезти.

Що дасть РФ використання ядерної зброї проти супутників

Найголовніше — Росія отримає стратегічну перевагу. Тому що супутники важливі для проведення, підготовки і планування саме військових операцій. І тут навіть не йдеться про цивільний зв’язок чи інтернет.

Використання супутників є надважливим під час ведення війни, адже потрібно простежити координати переміщення противника, його місць дислокації тощо.

Наприклад, Starlink має на орбіті тисячі супутників. Цим зв’язком користуються українські військові. Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що інтернет зі Starlink вже тривалий час використовують і росіяни на окупованих територіях.

– Якщо здійснити кілька ядерних вибухів в космічному просторі поблизу орбітальних угруповань супутників, розвідувальних чи тих, які забезпечують GPS-навігацію чи здійснюють зв’язок управління, станеться стратегічний колапс, – наголошує експерт Михайло Самусь.

Наприклад, системи розвідки або позиціювання та наведення ракет просто вийдуть з ладу.

Ядерна загроза від Росії нікуди не зникала

За словами Михайла Самуся, ядерна загроза з боку Росії не зникала ще з часів Радянського Союзу. Хоча тимчасово це вдалося нейтралізувати.

А зараз РФ усіма можливими способами намагається повернути своє імперське становище, тому буде використовувати для цього всі можливості. Крім того, ще й кандидат в президенти США Дональд Трамп доливає олії до вогню заявами, що готовий дружити з Росією.

РФ хоче збудувати “вісь зла”

На думку Михайла Самуся, Росія цілком може використовувати для своїх ядерних інтересів і такі країни, як Іран та Північна Корея, створивши так звану вісь зла.

– Цілком можливо, що Північна Корея завдасть ядерного удару по американських військових супутниках у космосі. Тобто не Росія, а Північна Корея, – говорить експерт.

За його словами, останні пів року Росія масово, у промислових масштабах, передає до КНДР різноманітні військові технології, зокрема ракетні й, цілком можливо, ядерні технології.

– Якщо подивитися, як набрала обертів вся військова програма Північної Кореї, як швидко почали розвиватися ракети, зокрема міжконтинентальні, системи запуску крилатих ракет з підводних човнів, підводні човни, можна зробити висновок, що Росія передає Північній Кореї все, що потрібно, щоб створити реальну загрозу для США, – заявляє Михайло Самусь.

Добровільна відмова Сполучених Штатів від лідерства в світі є хибним для них шляхом. Припинення допомоги Україні, заяви Дональда Трампа не допомагати союзникам по НАТО у разі війни є величезною помилкою, що створює геополітичний та стратегічний вакуум, вважає експерт.

А Росія зволікати не буде, а разом із віссю зла за підтримки, до речі, Китаю дуже швидко займе цю нішу.

На думку Михайла Самуся, ядерна загроза від Росії та її поплічників цілком реальна.

А ще експерт наголошує, що тема ядерної загрози мала б звучати в Вашингтоні постійно. Натомість Америка займається внутрішньополітичними конфліктами і ставить під загрозу не те що лідерство Сполучених Штатів, а глобальну стабільність через зміну балансу у світовому порядку.

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