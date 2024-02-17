Атака дронів у РФ та удар по нафтобазі в Курській області: що відомо

17 лютого в Міноборони Росії поскаржилися на атаку дронів.

За даними губернаторів, безпілотники продовжують летіти, тому в окремих областях ще працюють сили протиповітряної оборони.

Атака дронів у РФ 17 лютого

У Міноборони Росії, повідомивши про атаку дронів 17 лютого, стверджують, що перехопили або знищили аж 33 БпЛА:

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у Брянській області – 18,

у Калузькій області – шість,

у Бєлгородській області – чотири,

у Воронезькій області – чотири,

у Курській області – один.

Удар по нафтобазі в Курській області 17 лютого

До слова, поки місцевий губернатор Курської області Роман Старовойт записує до жителів регіону заспокійливі відео, не повідомляючи жодних деталей, росЗМІ стверджують, що було завдано удару по нафтобазі в Курській області 17 лютого.

Пожежа в Іжевську 17 лютого

Варто зауважити, що до ранку 17 лютого ліквідовували масштабну пожежу в Іжевську.

Вогонь охопив 3,5 тис. кв. м.

Що за будівля палала всю ніч, у МНС Росії не конкретизували, однак у мережі стверджують, що йдеться про промислове підприємство.

Зокрема, є інформація, що горів торговельний центр, який переобладнали під виробництво дронів.

Пожежа на нафтобазі в Курській області 15 лютого

Нагадаємо, що пожежу на нафтобазі в Курській області 15 лютого ліквідовували, починаючи з ночі до майже шостої години вечора.

Щоб приборкати пожежу на нафтобазі в Курській області, залучали пожежні потяги та ще 35 одиниць техніки.

Джерело: Міноборони Росії, МНС Росії, AteoBreaking

Фото: AteoBreaking

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