Ядерний електромагнітний імпульс: CNN озвучив деталі розробки Росією зброї для космосу

Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка могла б знищити супутники, створивши потужну енергетичну хвилю під час вибуху, що може вивести з ладу величезну кількість комерційних та урядових супутників, від яких залежить активність в усьому світі: від розмов мобільними телефонами до оплати рахунків і використання Інтернету.

Про це пишуть CNN з посиланням на три джерела, знайомі з даними американської розвідки про цю зброю.

Джерела телеканалу надали більш детальне розуміння того, над чим працює Росія, і яку загрозу це може становити, ніж уряд США розкривав раніше.

Зараз дивляться

Республіканський представник Майк Тернер з Огайо, голова комітету з розвідки Палати представників, викликав у середу ажіотаж у Вашингтоні, коли виступив із заявою про те, що його комітет “має в своєму розпорядженні інформацію про серйозну загрозу національній безпеці”. До п’ятниці президент Джо Байден публічно підтвердив, що Тернер мав на увазі новий російський ядерний протисупутниковий потенціал, але офіційні особи вперто відмовляються обговорювати цю тему, посилаючись на суворо секретний характер розвідданих.

Що таке ядерний ЕМІ

Ця зброя все ще перебуває на стадії розроблення і поки що не виведена на орбіту, публічно підкреслюють представники адміністрації Байдена. Але якщо вона буде застосована, кажуть урядовці, вона перейде небезпечний рубікон в історії ядерної зброї та може спричинити надзвичайні порушення повсякденного життя, які важко передбачити, пише CNN.

Цей вид нової зброї, відомий військово-космічним експертам як ядерний електромагнітний імпульс (ЕМІ), створить імпульс електромагнітної енергії та потік високозаряджених частинок, що пронесуться через космос і виведуть з ладу інші супутники, що обертаються навколо Землі.

Байден у п’ятницю публічно наголосив, що “немає жодної ядерної загрози для народу Америки або будь-якого іншого місця у світі у зв’язку з тим, що Росія робить наразі”.

– Усе, що вони роблять і/або будуть робити, стосується супутників і космосу і потенційно може пошкодити ці супутники, – сказав він.

Міністерство оборони і розвідувальне співтовариство США вже багато років відстежують зусилля Росії з розроблення широкого спектра протисупутникової зброї, включно з ЕМІ.

За словами одного з представників оборонного відомства, останніми місяцями надходить безліч розвідувальної інформації, пов’язаної саме із зусиллями Росії з розробки протисупутникового потенціалу з ядерною силовою установкою.

Але нещодавно Росія домоглася прогресу у своїх зусиллях із розроблення ядерного ЕМІ – спорідненої, але набагато тривожнішої технології.

– Ми знаємо про те, що Росія прагне до подібних можливостей уже багато-багато місяців, якщо не кілька років. Але тільки в останні тижні розвідувальне співтовариство змогло з більшою часткою впевненості оцінити, яким саме чином Росія продовжує його розробляти, – заявив у четвер офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Що говорить розвідка США

За словами Байдена, розвідувальне співтовариство “з’ясувало, що існує можливість запустити в космос систему, яка теоретично може завдати шкоди”, але “поки що цього не сталося”.

– Це не нова концепція, і як концепція вона сходить до кінця холодної війни, – сказав один з американських чиновників.

Однак, за їхніми словами, “великі побоювання викликає те, що будь-який можливий ЕМІ-пристрій на орбіті може призвести до непридатності значної частини орбіт”, створивши мінне поле з виведених з ладу супутників, які “потім виявляться небезпечними для будь-яких нових супутників, які ми спробуємо вивести на орбіту для заміни або ремонту наявних супутників”.

Наразі залишається незрозумілим, чи зможе розроблений пристрій вплинути на GPS і ядерні супутники управління, які працюють на вищій орбіті, ніж величезна кількість комерційних і урядових супутників, які проносяться низькою навколоземною орбітою. Ці більші супутники спроєктовані так, щоб бути неприступними для ядерного вибуху, але колишній високопоставлений представник космічного відомства в Пентагоні сказав CNN, що “вони можуть бути вразливими” залежно від того, наскільки близько вони перебувають до ЕМІ, наскільки вони старі і наскільки сильним був вибух.

Зброя останнього шансу для Кремля

Експерти кажуть, що така зброя здатна знищити величезні угруповання малих супутників, як-от Starlink компанії SpaceX, який успішно використовується Україною в її тривалій війні з Росією.

За словами американського чиновника та інших джерел, це майже напевно буде “зброєю останнього шансу” для Росії, оскільки вона завдасть такої самої шкоди будь-яким російським супутникам, які також перебувають у цьому районі.

Також залишається незрозумілим, наскільки добре розвинена ця технологія. Останніми роками в Росії сталася низка публічних невдач із ядерними технологіями. У 2019 році семеро росіян загинули внаслідок ядерної аварії, яка сталася, коли Москва намагалася відновити крилату ракету з ядерним двигуном, що впала в Біле море під час невдалого випробування.

Проте нещодавня оцінка розвідки про прогрес Росії настільки стривожила деяких законодавців на Капітолійському пагорбі, що Тернер направив запрошення всім членам Палати представників ознайомитися з інформацією з цього питання.

Незабаром після цього він виступив із невизначеною публічною заявою, яка змусила громадськість звернути увагу на це питання.

Кілька джерел, знайомих із цим питанням, заявили, що оприлюднення розвідданих завдало величезної шкоди, оскільки джерело було неймовірно чутливим. За словами цих джерел, розвідувальне співтовариство зараз ламає голову над тим, як зберегти доступ до нього.

Представники адміністрації Байдена стверджують, що якщо Росія запустить ядерний ЕМІ, це стане першим в історії порушенням Договору про космос від 1967 року, який забороняє розміщення зброї масового знищення в космічному просторі.

– Це було б порушенням Договору про космос, під яким підписалися понад 130 країн, включно з Росією, – сказав Кірбі в четвер, не повідомивши подробиць.

Останніми роками Росія вийшла з кількох договорів про контроль над озброєннями, внаслідок чого архітектура контролю над озброєннями після холодної війни виявилася практично випотрошеною.

Джерело : CNN

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