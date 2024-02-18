Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси – прем’єрка Фредеріксен

Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі.

Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен під час 7-го Українського ланчу у Мюнхені.

За словами Метте Фредеріксен, щоб мати змогу захистити себе в Європі, треба передати Україні те, що їй потрібно зараз.

Зараз дивляться

Вона також погодилася, що європейським країнам необхідно нарощувати виробництво снарядів, і Фредеріксен нагадала, як нещодавно у Німеччині була присутня на відкритті нового заводу з виробництва боєприпасів.

– Україна просить багато артилерії. Ми від Данії вирішили передати усю наявну артилерію. Ми бачимо, що в Європі поки є запаси. Є ще системи повітряного захисту, які ми не використовуємо і які ми повинні передати Україні. Нам не треба бути песимістами, треба розв’язати цю ситуацію, – заявила Метте Фредеріксен.

А ще очільниця уряду Данії наголосила, що попри те, що буде в США, відповідальність за Європу нестиме Європа.

Проте вона згадала, що під час пандемії Covid-19 Європа та США швидко винайшли вакцину і виготовили її у потрібних об’ємах. На її думку, так само можна зробити і зі зброєю.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди готуються до передачі винищувачів F-16 Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.